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Как нам пережить зиму: тарифы, субсидии, переселенцы

Как нам пережить зиму: тарифы, субсидии, переселенцы

Чиновники говорят, что готовность Украины к новому отопительному сезону в относительно мирных регионах приближается к 70%. Но честно предупреждают о возможных проблемах и советуют приготовить теплые вещи и одеяла.

Правительство заявило, что отопительный сезон ориентировочно начнется 15 октября. То есть если погода будет теплой, то, скорее всего, тепло включат позже. Страшного в этом ничего нет, южные районы уже привыкли к тому, что еще в начале ноября батареи бывают холодные. Главное, чтобы тепло в условиях военного положения все-таки было. Чиновники говорят, что готовность Украины к новому отопительному сезону в относительно мирных регионах приближается к 70%. Но честно предупреждают о возможных проблемах и советуют приготовить теплые вещи и одеяла. А потребителей волнуют и другие вопросы: где взять деньги на оплату коммуналки, не взлетят ли тарифы и как быть переселенцам?

Что будет с тарифами на коммуналку?

В конце июля Кабмин ввел мораторий на повышение тарифов. Это касается газа, отопления и горячей воды (в регионах, где она есть). Мораторий будет действовать до конца военного положения плюс еще шесть месяцев. Ранее правительство заморозило также стоимость электроэнергии — пока до 31 октября нынешнего года. При потреблении менее 250 киловатт в месяц тариф составляет 1,44 гривни за киловатт, свыше 250 киловатт в месяц — 1,68 гривни.

По прогнозам Национального банка Украины, после войны назреет потребность привести тарифы к рыночному уровню. Повышение ожидается в несколько этапов, начиная со второго полугодия 2024 года. Но это может произойти и в 2023 году. К примеру, чтобы не повышать тарифы на отопление, сейчас цену газа для теплокоммунэнерго зафиксировали на уровне 7,40 гривни за кубометр. Ограничение действует только до 31 мая 2023 года. Для сравнения: в мае газ для промышленных предприятий стоил около 30 гривен за кубометр. Так что не исключено, что осенью 2023 года ситуация изменится и для теплокоммунэнерго, и для населения.

Кто поможет платить за газ, тепло и воду?

До начала отопительного сезона осталось совсем немного времени, и он, прогнозируют, будет крайне сложным. В Министерстве социальной политики призывают всех, кто раньше не пользовался помощью государства, обращаться за субсидиями. Если, конечно, нет возможности самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Обратиться за назначением субсидий можно любым удобным способом:

  • подать документы уполномоченному лицу территориальной громады;
  • прийти в Центр административных услуг или управление социальной защиты;
  • оформить электронное заявление на портале «Дія» (diia.gov.ua);
  • отправить необходимые документы по почте.

По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, процесс обращения потребителей за субсидиями уже стартовал. Проживающие на подконтрольной Украине территории подают заявления и декларации о доходах и расходах в обычном порядке. Жителям временно оккупированных территорий и зоны боевых действий субсидии на весь отопительный сезон продлили автоматически.

За приют переселенцев добавят денег. Когда и сколько?

Собственники жилья, которые бесплатно приютили переселенцев, получают государственную поддержку для покрытия расходов на коммунальные услуги. На сегодняшний день сумма такой компенсации составляет около 450 гривен в месяц за каждого принятого человека (14,77 гривни в день). В осенне-зимний период, как сказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, государство планирует увеличить сумму компенсации в два раза. Таким образом, семьям, которые приютят вынужденных переселенцев в отопительный период, будут выплачивать около 900 гривен за человека в месяц.

Внутренне перемещенные лица, которые арендуют жилье за свой счет, могут оформить субсидию на оплату коммунальных услуг по месту проживания.

 

Если тепла не будет

В районах, которые пострадали в результате военных действий, идут работы по восстановлению объектов теплокоммунэнерго и центрального теплоснабжения. Там, где невозможно осуществлять ремонт и восстановление, тепла не будет. Пока речь идет только о Донецкой области. Постоянные обстрелы и уничтожение инфраструктуры стали причиной обязательной эвакуации, которую осуществляет Министерство реинтеграции.

Без света и отопления также может оказаться часть городов и сел в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях, поэтому обязательная эвакуация возможна и на этих территориях.

Ольга НОВИКОВА

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Редакция ПРОФИЛЬ

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