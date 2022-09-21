Будет ли Одесса с водой, светом, газом и теплом?

В ответ на поражение в Харьковской области российская армия обстреливает объекты гражданской инфраструктуры Украины. В результате без света и водоснабжения остались многие населенные пункты. Нас ждет тяжелая зима. И главным ее риском становятся атаки рашистов на энергетические объекты страны. Как зимовать будем и есть ли у одесских городских властей «план Б» на случай повреждений систем жизнеобеспечения Одессы, узнавала «Одесская жизнь».

Вода: одесские пруды и японские фильтры

Большинство коммуникаций «Инфоксводоканала» – предприятия, обеспечивающего водоснабжение и водоотведение Одессы и ее пригородов, – проходят под землей. Поразить их практически невозможно. Вместе с тем водоснабжение наших домов зависит от работы электронасосов.

Наученные горьким опытом соседа – Николаева, сегодня, по сути, оставшегося без воды, одесские власти пообещали принять все необходимые меры, чтобы Одесса не испытывала жажды. Для этого разрабатывается программа альтернативного водоснабжения. Одно из ее направлений – увеличение количества бюветных комплексов питьевой воды. Новый бювет обещали построить в августе. Вероятно, строительство начали в последние дни лета, и поэтому в середине сентября победных реляций о его введении в строй пока нам не представили.

Задумались в мэрии и об использовании технической воды, которую по штольням сливают очищенной в море. Некоторые показатели химического состава не позволяют употреблять ее как питьевую, но для технических нужд она может подойти.

Проводится анализ и водных запасов одесских водоемов – для оценки возможности их дальнейшего использования после очищения. Тут на помощь пришел город-побратим Йокогама, передав Одессе 33 системы очистки воды. Так что, если лабораторные исследования покажут положительные результаты, воду в экстренных случаях можно будет потреблять из прудов Дюковского и парка Победы. Верится в это, правда, с трудом.

А потому сделать запас воды дома лишним в нынешние времена точно не будет.

Электроэнергия: генераторы и европейское электричество

Рашисты угрожают погрузить Украину в холодную темную зиму. Вместе с тем создать в Одессе полный блэкаут надолго довольно сложно, считает депутат Одесского горсовета Петр Обухов. Да, есть риск попадания ракеты в опоры с проводами, идущими в город. Но отремонтировать их можно достаточно быстро. Если «прилетит» по трансформаторной подстанции, ее тоже можно заменить либо перераспределить ток другим путем. Все необходимое для ремонта критической инфраструктуры государство закупило на сумму более одного миллиарда гривен.

Попадание в электростанцию может обесточить на несколько дней целые районы и даже весь город. Поэтому сейчас городские власти устанавливают генераторы в медучреждениях и на ряде социальных объектов. И на всякий случай готовят запасы дизельных генераторов и горюче-смазочных материалов к ним.

План «Б» есть во Львове

Что предусмотреть на случай, если в результате «прилетов» дом на неделю останется и без отопления, и без электричества? По словам Петра Обухова, в таком случае возможно обустройство временных котельных в школах и больницах и превращение их в пристанища для жителей многоэтажек.

– Такая работа ведется, к примеру, во Львове, – рассказал депутат. – Про аналогичные призывы либо действия в Одессе я не слышал.

В крайнем случае, импортировать электроэнергию можно будет из Европы. В Одессе во время встречи министров иностранных дел Украины, Молдовы и Румынии было согласовано подписание договора о возможности подключения отечественных энергетических систем к европейской сети.

Одесситам же советуют запастись повербанками и даже солнечными батареями. А владельцам автомобилей – сделать запас топлива и использовать автогенераторы для подзарядки гаджетов в экстренной ситуации.

Газ: собственные запасы и транзит в Европу

По прогнозам главы Оператора газотранспортной системы (ОГТС) Украины Сергея Макогона, до 15 октября запасы голубого топлива в украинских газовых хранилищах должны составить приблизительно 14,4 миллиарда кубометров. С таким резервом, считает директор ОГТС, Украине вполне реально пройти умеренную зиму – ведь на сегодняшний день потребление газа в стране значительно сократилось.

Повреждения газопроводов рашистами, конечно, не исключены. Но их можно быстро отремонтировать. Если же на уровне кремля будет принято решение об остановке транзита газа в Европу через Украину, есть риск, что наша газотранспортная инфраструктура агрессором будет частично уничтожена. Это также создаст проблемы для транспортировки газа внутри страны – ведь в Украине единая газотранспортная система и для транзита, и для доставки голубого топлива местным жителям.

Так что временные отключения газа в домах одесситов вполне возможны. Потому стоит приобрести электрочайник, газовый баллон и небольшую плиту для приготовления пищи на баллонном газе.

Отопление: о счетчиках и долгах

Теплоснабжение – самый сложный вопрос этой зимы. Алексей Асауленко, член комиссии ЖКХ Одесского горсовета, заверяет, что начаться отопительный сезон в Одессе должен в середине октября. А готовиться к нему нужно уже сейчас. То есть – проводить работы по замене теплосетей, ремонту оборудования центральных тепловых станций. Вот только в КП «Теплоснабжение города Одессы» сетуют, что средств на подготовку к зиме не хватает. Ведь на сегодняшний день долги одесситов за услуги теплоснабжения достигли рекордных показателей – больше миллиарда гривен. В частности, это связано с нежеланием потребителей платить сумасшедшие суммы, насчитанные за тепло при отсутствии в доме теплового счетчика. Установить приборы учета городские власти обещали в октябре. Это уменьшило бы счета за отопление и, вероятно, увеличило бы поступление платежей.

В ответ на запрос Алексея Асауленко в ТГО ответили, что работы по оборудованию домов теплосчетчиками действительно запланированы. Были заключены и контракты с организациями, имеющими опыт работы в данной сфере. Но «после введения военного положения в Украине указанные предприятия временно прекратили свою деятельность». Так что дождутся ли одесситы установки теплосчетчиков, пока не ясно. Так же как ТГО – увеличения платежей, позволяющего провести качественную подготовку к отопительному сезону. Вместе с тем, утверждает Алексей Асауленко, тепловые счетчики должны быть установлены во всех многоквартирных домах до конца года. И призывает одесситов проконтролировать этот процесс. В частности, обратиться по данному вопросу можно через портал Единого обращения граждан 15-35.

Под угрозой больше Центр, Молдаванка, Слободка и Пересыпь

Температура в домах на этот отопительный сезон должна быть не ниже 18°С. И приведет это, вероятно, к массовому использованию электрических обогревателей. И как следствие – к перегрузке электросетей. И это не только вопрос сбоев в электроснабжении, но и пожарной безопасности. А с ней в нашем городе и без того много проблем.

– Менее проблемны спальные районы – Киевский, Суворовский. А вот в центре Одессы, на Молдаванке, Слободке, Пересыпи могут возникнуть трудности, – предупреждает Алексей Асауленко. – Поэтому в первую очередь проверьте состояние электрических сетей в вашем доме. При необходимости, чтобы привести электросети в порядок, можно собрать деньги в счет будущих платежей. Такой механизм возможно реализовать как в ОСМД, так и в домах, находящихся под управлением департамента ЖКХ или управляющих компаний.

Опрос «Одесской жизни»: как одесситы собираются встречать зиму?

Обстоятельства и наши власти готовят нас к тому, что зима в этом году будет суровая и тяжелая. Параллельно разного рода эксперты дают полезные советы, какими продуктами запастись и как утеплить дом и квартиру. Прислушиваются ли к этим рекомендациям одесситы, узнавали корреспонденты «Одесской жизни».

Любовь, 67 лет:

– Я считаю, что нас просто пугают этой «страшной зимой». Для меня холод – это не страшно, и когда была возможность, всегда закалялась в море. Мы же украинцы – мы в любом случае выстоим. Тем более сейчас выделяют много гуманитарной помощи, например, от ООН. И я думаю, что зимой продуктами нам также будут помогать. Нас никто не оставит, и мы точно не будем голодать. Все будет Україна!

Елена и Эдуард, по 38 лет:

– Мы из Мариуполя, и самую сложную зиму уже пережили. Считаем, что прислушаться к советам властей и запастись теплым одеялом, обогревателем и продуктами – это нормальная практика. Сейчас мы живем у родственников и у нас есть продуктовые запасы, мы их откладываем из гуманитарной помощи. Но, честно сказать, когда человек находится в стрессовый ситуации, он найдет из нее выход. Самое страшное уже позади. Главное, чтобы люди не гибли!

Валентина, 53 года:

– Конечно, задумываемся о зиме, но паники по этому поводу нет. Мы с мужем не закупали еще продукты. Как обычно берем по одному или два килограмма чего-то на ближайшее время. Если отключат отопление, будем включать кондиционер. Еще в планах – купить полевую газовую плитку, на случай если не будет света и газа.

Светлана и Людмила, по 55 лет:

– Никто не знает, как оно там будет. Может, зима и на самом деле нас ждет без света и газа. Но мы спокойно к этому относимся. Если замерзнем, значит, найдем способ согреться. А чем-то утеплять квартиры – денег нет. Все равно дома что-то найдется, чем можно будет согреться зимой. Мы сейчас живем совершенно новой жизнью для себя. Делать запасы мы разучились. Есть надежда, что все будет хорошо.

Андрей, 40 лет, Татьяна, 35 лет и Никита, 9 лет:

– Я зиму буду встречать в Донецкой области, в блиндаже с буржуйкой, – с улыбкой ответил Андрей.

– А мы с сыном уедем в Чехию, у мужа отпуск, вот к нему приехали, – добавила Таня.

– Можно запастись на зиму банками с вареньем, огурчиками и помидорчиками. Их обычно кладут в кладовку и держат эти запасы до зимы, мне бабушка говорила. А чтобы не замерзнуть, нужно сшить шапки, шарфы и рукавички, – посоветовал всем Никита.

Татьяна, 62 года:

– Я ничего не боюсь, я верю в божью помощь. Поэтому считаю, что у нас все будет хорошо. Нас всегда пугают этими зимами, в итоге все прекрасно. Чем-то утеплять квартиру я не собираюсь, у меня есть старые теплые одеяла, думаю, этого будет достаточно. А если все начнут покупать обогреватели, то наши электросети не выдержат. Вот в Испании ходят в теплых костюмах, и экономят на всем. А мы привыкли жить в комфорте.

Елена, 33 года:

– Мы с семьей приехали из Николаева и не задумывались о том, нужно ли готовиться к зиме. Одеяло пуховое постирала, и на этом все. Продуктами не запасались, окна клеить тоже не будем. Нам говорили, что соли в магазинах не будет, в итоге все есть. Все будет хорошо, нам некуда деваться!

Леонид, 78 лет:

– Конечно, задумывались о том, какая будет зима. Немножко продуктов закупили, само собой, сделали закрутки. Если отключат отопление, дома есть обогреватель, но это не спасет, если не будет света.

Опрос подготовили Анастасия Епурь и Ирина Сорокина