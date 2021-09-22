О правильном питании многие задумываются в самый последний момент, когда уже начались проблемы со здоровьем. И тогда приходится ходить по врачам, соблюдать диеты и ограничивать свою активность. Однако, можно не доводить до крайностей и заранее позаботиться о своем здоровье.

Давайте разберемся, кто такие нутрициологи и чем они занимаются.

Что делают нутрициологи?

Нутрициология — это наука о питании и еде (nutritio с латыни переводится как питание). Она изучает не только полезные вещества, которые содержатся в продуктах, но и культуру питания — то как мы едим и какие у нас мотивы.

Нутрициологи — это эксперты по еде. Они помогают людям (а иногда и животным) снижать риски заболеваний и быть в хорошей форме. Для этого разрабатывают индивидуальный рацион.

В отличие от диетологов, которые занимаются профилактикой и лечением болезней — нутрициолог не обязательно должен быть врачом. Нутрициология не лечит болезни, а помогает человеку выявить ошибки в питании и подобрать рацион.

Нутрициологи работают в фитнес-клубах, оздоровительных центрах, салонах красоты и клиниках. Но чаще всего они консультируют людей онлайн: в социальных сетях Instagram и Facebook.

Какие навыки и знания нужны для работы?

Большую часть времени нутрициологи проводят общаясь с людьми. Важно быть тактичным и уметь бороться со стрессом. Нутрициологи должны быть убедительными, ведь консультации и советы носят рекомендательный характер, а мотивация у клиентов может быть низкой. Поэтому нужно будет выполнять роль мотивационного тренера, чтобы «заряжать» людей на результат.

Что касается профессиональных знаний, то образовательные программы зависят от заведения или формы обучения. Нутрициологи изучают следующие дисциплины:

Молекулярная технология продуктов

Пищевая химия

Пищевые и диетические добавки

Физиология питания

Этика в диетологии

Законодательство и политика в сфере питания

Гигиена и токсикология

Технологии здорового питания

Реклама здоровья

Педагогика

Где обучают на нутрициологов?

В Украине специальность нутрициолога можно получить в ВУЗе или на курсах. Причем курсы можно пройти как на базе учебного заведения, так и индивидуально, в онлайн-формате. В социальной сети Instagram есть много нутрициологов, которые обучают основам своей профессии. Стоимость курсов от 5 до 20 тысяч гривен.

Если говорить о ВУЗах, то нутрициологов готовят на факультетах пищевых технологий. Кроме того, медицинские и фармацевтические университеты тоже занимаются подготовкой таких специалистов.

Сколько можно зарабатывать?

На сайтах поиска работы средняя зарплата нутрициолога 10-15 тысяч гривен. Некоторые вакансии называются консультант или тренер по питанию, но судя по описанию — это работа именно для нутрициологов.

Индивидуальная онлайн-консультация у нутрициолога стоит от 200 гривен. За первую консультацию, как правило, денег не берут. Клиенты платят за каждую консультацию по отдельности, либо комплексно — в зависимости от индивидуального плана, который подготавливает нутрициолог.

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