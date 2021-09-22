О правильном питании многие задумываются в самый последний момент, когда уже начались проблемы со здоровьем. И тогда приходится ходить по врачам, соблюдать диеты и ограничивать свою активность. Однако, можно не доводить до крайностей и заранее позаботиться о своем здоровье.
Давайте разберемся, кто такие нутрициологи и чем они занимаются.
Что делают нутрициологи?
Нутрициология — это наука о питании и еде (nutritio с латыни переводится как питание). Она изучает не только полезные вещества, которые содержатся в продуктах, но и культуру питания — то как мы едим и какие у нас мотивы.
Нутрициологи — это эксперты по еде. Они помогают людям (а иногда и животным) снижать риски заболеваний и быть в хорошей форме. Для этого разрабатывают индивидуальный рацион.
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В отличие от диетологов, которые занимаются профилактикой и лечением болезней — нутрициолог не обязательно должен быть врачом. Нутрициология не лечит болезни, а помогает человеку выявить ошибки в питании и подобрать рацион.
Нутрициологи работают в фитнес-клубах, оздоровительных центрах, салонах красоты и клиниках. Но чаще всего они консультируют людей онлайн: в социальных сетях Instagram и Facebook.
Какие навыки и знания нужны для работы?
Большую часть времени нутрициологи проводят общаясь с людьми. Важно быть тактичным и уметь бороться со стрессом. Нутрициологи должны быть убедительными, ведь консультации и советы носят рекомендательный характер, а мотивация у клиентов может быть низкой. Поэтому нужно будет выполнять роль мотивационного тренера, чтобы «заряжать» людей на результат.
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Что касается профессиональных знаний, то образовательные программы зависят от заведения или формы обучения. Нутрициологи изучают следующие дисциплины:
- Молекулярная технология продуктов
- Пищевая химия
- Пищевые и диетические добавки
- Физиология питания
- Этика в диетологии
- Законодательство и политика в сфере питания
- Гигиена и токсикология
- Технологии здорового питания
- Реклама здоровья
- Педагогика
Где обучают на нутрициологов?
В Украине специальность нутрициолога можно получить в ВУЗе или на курсах. Причем курсы можно пройти как на базе учебного заведения, так и индивидуально, в онлайн-формате. В социальной сети Instagram есть много нутрициологов, которые обучают основам своей профессии. Стоимость курсов от 5 до 20 тысяч гривен.
Если говорить о ВУЗах, то нутрициологов готовят на факультетах пищевых технологий. Кроме того, медицинские и фармацевтические университеты тоже занимаются подготовкой таких специалистов.
Сколько можно зарабатывать?
На сайтах поиска работы средняя зарплата нутрициолога 10-15 тысяч гривен. Некоторые вакансии называются консультант или тренер по питанию, но судя по описанию — это работа именно для нутрициологов.
Индивидуальная онлайн-консультация у нутрициолога стоит от 200 гривен. За первую консультацию, как правило, денег не берут. Клиенты платят за каждую консультацию по отдельности, либо комплексно — в зависимости от индивидуального плана, который подготавливает нутрициолог.
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