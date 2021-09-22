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Профессии в тренде: нутрициолог. Кто это?

Профессии в тренде: нутрициолог. Кто это?

О правильном питании многие задумываются в самый последний момент, когда уже начались проблемы со здоровьем. И тогда приходится ходить по врачам, соблюдать диеты и ограничивать свою активность. Однако, можно не доводить до крайностей и заранее позаботиться о своем здоровье.

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Давайте разберемся, кто такие нутрициологи и чем они занимаются.

Что делают нутрициологи?

Нутрициология — это наука о питании и еде (nutritio с латыни переводится как питание). Она изучает не только полезные вещества, которые содержатся в продуктах, но и культуру питания — то как мы едим и какие у нас мотивы.

Нутрициологи — это эксперты по еде. Они помогают людям (а иногда и животным) снижать риски заболеваний и быть в хорошей форме. Для этого разрабатывают индивидуальный рацион.

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В отличие от диетологов, которые занимаются профилактикой и лечением болезней — нутрициолог не обязательно должен быть врачом. Нутрициология не лечит болезни, а помогает человеку выявить ошибки в питании и подобрать рацион.

Нутрициологи работают в фитнес-клубах, оздоровительных центрах, салонах красоты и клиниках. Но чаще всего они консультируют людей онлайн: в социальных сетях Instagram и Facebook.

Какие навыки и знания нужны для работы?

Консультация нутрициологаБольшую часть времени нутрициологи проводят общаясь с людьми. Важно быть тактичным и уметь бороться со стрессом. Нутрициологи должны быть убедительными, ведь консультации и советы носят рекомендательный характер, а мотивация у клиентов может быть низкой. Поэтому нужно будет выполнять роль мотивационного тренера, чтобы «заряжать» людей на результат.

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Что касается профессиональных знаний, то образовательные программы зависят от заведения или формы обучения. Нутрициологи изучают следующие дисциплины:

  • Молекулярная технология продуктов
  • Пищевая химия
  • Пищевые и диетические добавки
  • Физиология питания
  • Этика в диетологии
  • Законодательство и политика в сфере питания
  • Гигиена и токсикология
  • Технологии здорового питания
  • Реклама здоровья
  • Педагогика

Где обучают на нутрициологов?

В Украине специальность нутрициолога можно получить в ВУЗе или на курсах. Причем курсы можно пройти как на базе учебного заведения, так и индивидуально, в онлайн-формате. В социальной сети Instagram есть много нутрициологов, которые обучают основам своей профессии. Стоимость курсов от 5 до 20 тысяч гривен.

Если говорить о ВУЗах, то нутрициологов готовят на факультетах пищевых технологий. Кроме того, медицинские и фармацевтические университеты тоже занимаются подготовкой таких специалистов.

Нутрициолог

Сколько можно зарабатывать?

На сайтах поиска работы средняя зарплата нутрициолога 10-15 тысяч гривен. Некоторые вакансии называются консультант или тренер по питанию, но судя по описанию — это работа именно для нутрициологов.

Индивидуальная онлайн-консультация у нутрициолога стоит от 200 гривен. За первую консультацию, как правило, денег не берут. Клиенты платят за каждую консультацию по отдельности, либо комплексно — в зависимости от индивидуального плана, который подготавливает нутрициолог.

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Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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