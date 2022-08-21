Как одесских школьников учат оказывать первую домедицинскую помощь (фоторепортаж)

В начале августа начала свою работу «Школа первой помощи для детей» организованная общественной организацией «Национальный совет по здравоохранению и безопасности».

За почти пол года широкомасштабной войны в Украине специалисты общественной организации «Национальный совет по здравоохранению и безопасности» подготовили для оказания домедицинской помощи более полутысячи жителей Одессы из числа гражданских и немало военных и представителей других силовых структур.

Теперь начала свою работу «Школа первой помощи для детей». На практические тренинги привлекаются школьники 8-11 классов, которых на безвозмездной основе обучают правилам поведения в экстренной ситуации, порядку вызова скорой помощи пострадавшим и азов первой медицинской помощи сверстникам и взрослым.

Как рассказал глава ОО «Национальный совет по здравоохранению и безопасности» Никита Карпенко, проводить подобный формат занятия в дни школьных каникул решили неслучайно. В целом, такие курсы должны быть включены в школьную программу.

Вместе с тем, как известно, из-за интенсивности ведения боевых действий подавляющее большинство общеобразовательных учебных заведений продолжит обучение по дистанционной форме. Но вопросы безопасности, тем более детей, очень чувствительны. Вот и решили проводить тренинги очно, а не через компьютер, чтобы юноши и подростки могли не только посмотреть, как спасать жизнь окружающим, но и на практике проверить свои способности.

Занятия проходят два раза в неделю во вторник и четверг в течение трех часов. Из-за соблюдения мер безопасности на случай объявления воздушной тревоги группа учащихся составляет не более 25 человек. А в качестве их наставников выступают опытные инструкторы в области безопасности Учебного центра специальной подготовки SAR.

В ходе тренингов школьники получают базовые знания по алгоритму действий по оценке состояния пострадавшего, вызову бригады «скорой помощи», проверке наличия дыхания, проведению сердечно-легочной реанимации и остановке кровотечения как с помощью специализированного оборудования, так и подручных средств.

Занятия продолжаются как в теоретической и практической плоскости. И после ознакомления старшеклассников с лекционным материалом, они сразу могут попробовать себя в качестве спасителя во время оказания медицинской помощи условному потерпевшему.

— Тренинги предполагают изучение учащимися базовых вопросов спасения и стабилизации жизни пострадавших до приезда медиков, которыми должен быть вооружен каждый сознательный гражданин страны. Ведь, как свидетельствует статистика ведения боевых действий и вооруженных конфликтов, достаточно много смертей происходит именно из-за того, что своевременно не была оказана первая медицинская помощь. Дети 8-11 классов – это уже серьезные, самостоятельные люди, которые должны знать, как оперативно принимать решение о помощи, когда рядом нет взрослых. А особенно сейчас, во время войны, вопрос готовности каждого к таким действиям приобрел особое значение, — подчеркнул Никита Карпенко.

Собственными мнениями по поводу посещения занятий поделились и сами школьники. Девятиклассник Кирилл рассказал, что до начала войны над актуальностью столь важных вопросов не задумывался. Но вооруженное нападение россии полностью изменило его мировоззрение. И сейчас он очень хочет в случае необходимости уметь помочь своим землякам и считает, что в любом случае полученные знания пригодятся ему. Он узнал о проведении тренинга через Интернет. Пришел, посмотрел и попытался как останавливать кровотечение и не жалеет.

Такого же мнения придерживается и восьмиклассница Яна, которой неделю назад предложила посетить тренинг мамы.

– Мне понравилось на занятиях. Многое полезного узнала. Теперь осознаю, как и куда накладывать человеку тот же жгут или сжимающую повязку для остановки кровотечения, — поделилась впечатлениями девочка.

С начала августа занятия в «Школе первой помощи для детей» уже посетило более 100 школьников. В общей сложности до конца месяца на базе медицинской клиники Odrex основ оказания первой домедицинской помощи должны научить около 250 одесских старшеклассников.

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Вячеслав ДИОРИДЕВ

Фото автора; На снимках: во время занятий по оказанию первой медицинской помощи