На видео попал взрыв морской мины в Одесском заливе

Очередную якорную противокорабельную мину прибило к одесскому побережью. В этот раз ее вовремя заметили и уничтожили.
Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил вооруженных сил Украины.
По информации военных моряков, в Одесской области силами обороны Украины была обнаружена очередная морская дрейфующая мина.
Опасная находка была оперативно ликвидирована специальным подразделением Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
Отметим, что сорванные с якорей морские противокорабельные мины представляют большую опасность для людей.
В Одесской области было много случаев гибели людей во время купания на пляжах от подрывов на минах. Последний такой случай унес жизни сразу трех человек.
Поэтому купание в море в этом году запрещено, как и нахождение на побережье неподалеку от линии воды.
Видео: ВМС ВС Украины