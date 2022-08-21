На видео попал взрыв морской мины в Одесском заливе

Очередную якорную противокорабельную мину прибило к одесскому побережью. В этот раз ее вовремя заметили и уничтожили.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил вооруженных сил Украины.

По информации военных моряков, в Одесской области силами обороны Украины была обнаружена очередная морская дрейфующая мина.

Опасная находка была оперативно ликвидирована специальным подразделением Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Отметим, что сорванные с якорей морские противокорабельные мины представляют большую опасность для людей.

В Одесской области было много случаев гибели людей во время купания на пляжах от подрывов на минах. Последний такой случай унес жизни сразу трех человек.

Поэтому купание в море в этом году запрещено, как и нахождение на побережье неподалеку от линии воды.

Видео: ВМС ВС Украины