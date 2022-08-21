«Зерновой коридор»: генсек ООН впервые в истории посетил Одессу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш впервые в истории посетил Одессу. Вместе с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым он прибыл в Одесский порт, где продолжают работать «зерновые коридоры» для экспорта украинской агропродукции.

«Менее чем за месяц 25 судов уже вышли из Одессы и других украинских портов. И они уже перевезли более 600 тысяч тонн пищевых продуктов и это продолжается. То есть мы говорим о зерне, кукурузе, масле, сое», – сообщил Гутерриш.

Сегодня в В рамках «зернового соглашения» из одесских портов к отправке готовятся еще 10 судов, и еще более 40 заявок ожидают одобрения на разгрузку. В настоящее время Мининфраструктуры совместно с ООН работают над увеличением объемов и темпов перевалки.

«Мощности порта будут увеличены в течение нескольких недель. Наша следующая цель – отгружать от 3 до 5 миллионов тонн ежемесячного экспорта», – отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

При условии стабильной работы «зернового коридора» Украина успеет экспортировать прошлогодний урожай без угрозы порчи, а это, по оценкам экспертов, примерно 18 млн тонн.

Ранее мы уже сообщали, что в Одессу приехал Генеральный секретарь ООН.

Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».