От хутора – к промзоне

Сегодня улица Геннадия Афанасьева проходит мимо Алексеевской площади и тянется вплоть до Преображенского парка. Ее нынешний индустриальный вид – это лишь один из этапов ее долгой истории. Когда-то эта территория была обычной окраиной Одессы, и улица называлась Хуторская – в честь малых усадеб, возникавших здесь в первой половине XIX века.

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Важным толчком к развитию района стало решение Михаила Воронцова передать земли малоимущим одесситам. Позже в районе появились знаковые социальные учреждения: богадельни, приюты, больницы. Некоторые из них, возведенные за средства меценатов, сохранились до сих пор, но стали жилыми домами. Однако советская эпоха изменила лицо района – жилищная застройка уступила место промышленным предприятиям, а улица получила новое название – генерала Цветаева.

Генерал Цветаев: герой войны или символ империи?

Вячеслав Цветаев – советский военачальник, Герой СССР. Его биография – образцовая для представителя военной элиты того времени: участие в Первой мировой, Гражданской войне, подавление национальных движений, «установление порядка» в Средней Азии, а затем командование армиями в боях против нацистов. Он воевал на территории Украины, в частности, в Кривом Роге и Одессе.

Его имя оставалось на карте города десятки лет. Но если внимательно присмотреться, становится понятно – его боевой путь прошел не только через фронты мировой войны. Это также история колониальной политики СССР, подавление стремлений к независимости, в том числе и украинских.

Больше фактов об этой противоречивой фигуре – в нашем видео.

Геннадий Афанасьев – герой новой Украины

Переименование улицы – это не только об отказе от советской символики, но и о признании новых героев. Имя Геннадия Афанасьева связано с борьбой за украинский Крым, правозащитой и личным мужеством.

Рожденный в Симферополе, Афанасьев еще с юности выбирал украинскую идентичность. Во время Революции Достоинства поддерживал Майдан, а после оккупации Крыма – не молчал.

В 2014 году он был арестован ФСБ по обвинению в «терроризме». На самом деле – за проукраинскую позицию. Геннадий прошел через российские застенки, а после открыто отказался от «выбитых» под пытками показаний.

После освобождения из российской колонии в рамках обмена он продолжил общественную деятельность, выступал на международных платформах, помогал политзаключенным. А с началом полномасштабного вторжения взял в руки оружие.

В составе 130-го батальона территориальной обороны Геннадий сражался на Луганщине. Погиб 18 декабря 2022 года под Белогоровкой. Ему было всего 33 года. Посмертно Геннадия Афанасьева наградили орденом «За мужество», а в 2025 году – присвоили звание Героя Украины.

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