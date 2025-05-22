Прогноз погоды в Одессе на 23 мая
Переменная облачность. Утром и днем небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 12-14°C, днем 18-20°C.
Температура морской воды 12-13°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 23 мая
Переменная облачность. Местами небольшой дождь, гроза.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с,
Температура ночью 9-14°C, днем 18-23°C, местами до 26°C.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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