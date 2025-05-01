Кто такой Леонид Говоров

Леонид Говоров – советский военачальник, маршал артиллерии, один из командующих, сыгравший заметную роль в боях Второй мировой войны. Он родился в 1897 году в селе Бутырки (теперь – Кировская область, РФ). Свой военный путь начал в рядах Белой армии, а окончил в Красной.

Говоров стал известен благодаря участию в обороне Москвы, а в дальнейшем – как командующий Ленинградским фронтом, где руководил операциями по снятию немецкой блокады в 1943 году. Именно за это он получил звание Героя Советского Союза. В послевоенные годы он возглавил силы ПВО СССР, занимался их модернизацией в условиях растущего противостояния между СССР и Западом.

В политической жизни не был активным, однако как представитель командной верхушки Советского Союза остался символом военного времени. Улицу в Одессе назвали в его честь в 1970-х годах в рамках политики героизации деятелей Красной армии по всему СССР.

Почему новое название – в честь добровольцев?

После начала российской агрессии в 2014 году в Украине появилось новое общественное явление – добровольческое движение. Тысячи граждан, среди которых были как бывшие военные, так и обычные гражданские, самостоятельно вступали в ряды защитников. Это движение стало ответом на ситуацию, когда государство еще не успело развернуть полноценную мобилизацию, а опасность была уже рядом.

Первые добровольческие формирования начали возникать весной 2014 года. Они отличались характером и структурой. Среди первых формирований были: «Азов», «Донбасс», «Айдар», «Херсон» и многие другие.

Со временем добровольческие подразделения были официально включены в силы обороны Украины. В 2022 году, в начале полномасштабного вторжения, это движение возобновилось с новой силой: тысячи украинцев снова добровольно стали в ряды терробороны, ВСУ, волонтерских батальонов.

В Одессе, например, активно формировалась 122-я отдельная бригада территориальной обороны, которая состояла преимущественно из местных жителей – айтишников, учителей, бизнесменов, инженеров, студентов.

В 2017 году в Украине официально был введен День украинского добровольца, который ежегодно отмечают 14 марта. Именно в этот день в 2014 году первые подразделения добровольцев прибыли на полигон в Новых Петровцах, чтобы начать подготовку к обороне нашего государства.

Новое название улицы в Одессе следует рассматривать как символическое признание подвига простых людей, которые без приказа и принуждения взяли на себя ответственность за будущее страны. Однако переименование вызвало и споры. Больше подробностей – в нашем видео.

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