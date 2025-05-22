Еще одно интересное открытие для всех любителей чая. Новый простые — это не просто чайная, где можно выпить вкусного чая, но и лекторий. Первая лекция состоится уже в пятницу.

Также одесситов ждет открытие выставки, экскурсия по музею электротранспорта, концерты и поэтические вечера. Все детали – в нашем обзоре.

Что: Поэтический вечер Галины Верд

Поэтический вечер Галины Верд Где: Градоначальническая, 9, б-ка Паустовского

Градоначальническая, 9, б-ка Паустовского Когда: 23 мая, 15:00

Что: Лекция-беседа «Мифы и легенды вокруг чая»

Лекция-беседа «Мифы и легенды вокруг чая» Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Парк Шевченко, Зеленый театр Когда: 23 мая, 18:00

Что: American Movie Night

American Movie Night Где: Греческая, 1-я, America House Odesa

Греческая, 1-я, America House Odesa Когда: 23 мая, 18:30

Что: Государственный концерт-экзамен

Государственный концерт-экзамен Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал Когда: 24 мая, 11:00

Что: Государственный концерт-экзамен дирижирования духовым оркестром

Государственный концерт-экзамен дирижирования духовым оркестром Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал Когда: 24 мая, 13:30

Что: Грицько Чубай.

Грицько Чубай. Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Ланжероновская, 2, Литературный музей Когда: 24 мая, 16:00

Что: Персональная выставка Сергея Баска

Персональная выставка Сергея Баска Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Троицкая 49/51, б-ка Грушевского Когда: 24 мая, 15:00

Что: Экскурсия в музей электротранспорта

Экскурсия в музей электротранспорта Где: Алексеевская площадь, 21, Депо

Алексеевская площадь, 21, Депо Когда: 25 мая, 13:00

Что: Концерт в Ракушке

Концерт в Ракушке Где: Парк Шевченко, сцена Ракушка

Парк Шевченко, сцена Ракушка Когда: 25 мая, 15:00