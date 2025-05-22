Чайная лекция в Одессе
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Еще одно интересное открытие для всех любителей чая. Новый простые — это не просто чайная, где можно выпить вкусного чая, но и лекторий. Первая лекция состоится уже в пятницу.

Также одесситов ждет открытие выставки, экскурсия по музею электротранспорта, концерты и поэтические вечера. Все детали – в нашем обзоре.

Творческий вечер

Лекция-беседа про чай

Лекция-беседа в Зеденом театре

  • Что: American Movie Night
  • Где: Греческая, 1-я, America House Odesa
  • Когда: 23 мая, 18:30

Ночь кино на английсмком

Концерт-экзамен

Концерт-экзамен, духовой оркестр

  • Что: Грицько Чубай.
  • Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
  • Когда: 24 мая, 16:00

Грицько Чубай

Выставка Сергея Баска

Экскурсия в музей электротранспорта

Концерт в парке Шевченко

Музыкальная композиция

 

 

 

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