Еще одно интересное открытие для всех любителей чая. Новый простые — это не просто чайная, где можно выпить вкусного чая, но и лекторий. Первая лекция состоится уже в пятницу.
Также одесситов ждет открытие выставки, экскурсия по музею электротранспорта, концерты и поэтические вечера. Все детали – в нашем обзоре.
- Что: Поэтический вечер Галины Верд
- Где: Градоначальническая, 9, б-ка Паустовского
- Когда: 23 мая, 15:00
- Что: Лекция-беседа «Мифы и легенды вокруг чая»
- Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
- Когда: 23 мая, 18:00
- Что: American Movie Night
- Где: Греческая, 1-я, America House Odesa
- Когда: 23 мая, 18:30
- Что: Государственный концерт-экзамен
- Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
- Когда: 24 мая, 11:00
- Что: Государственный концерт-экзамен дирижирования духовым оркестром
- Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
- Когда: 24 мая, 13:30
- Что: Грицько Чубай.
- Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
- Когда: 24 мая, 16:00
- Что: Персональная выставка Сергея Баска
- Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 24 мая, 15:00
- Что: Экскурсия в музей электротранспорта
- Где: Алексеевская площадь, 21, Депо
- Когда: 25 мая, 13:00
- Что: Концерт в Ракушке
- Где: Парк Шевченко, сцена Ракушка
- Когда: 25 мая, 15:00
- Что: Музыкально поэтическая композиция по произведениям Григория Чубая
- Где: Футуристов, 4, Музыкальная школа №1
- Когда: 25 мая, 18:00