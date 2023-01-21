Как одесситы создают мобильные укрытия для Николаева и Херсона

За 11 месяцев жестокой войны, украинцы уже привыкли к звукам сирен и регулярным ракетным обстрелам. Часто такие обстрелы люди застают на улице. Бывает, что погибают или получают тяжелые ранения, потому что им просто негде было спрятаться.

После очередной ракетной атаки, где погибли невинные люди, одессит Илья Блохин и его команда решили создать мобильные укрытия для общественных мест, парков, скверов и автобусных остановок.

«Идея возникла после страшных кадров из Винницы и Кременчуга, где люди во время обстрела не знали, куда бежать и где спрятаться. 90% жертв среди мирного населения при обстреле на открытом пространстве происходит именно от разлета обломков, влияния ударной волны», — рассказывает руководитель проекта SafePlace4UA Илья Блохин.

Мобильные укрытия на основе израильского опыта

Перед тем как приступить к работе разработчики изучили опыт Израиля, по защите мирного населения в районах, которые чаще всего подвергаются обстрелам. Изучили виды мобильных уличных укрытий и определили, какой вариант наиболее подходит к нашим условиям. После чего был разработан проект и начали сбор средств на его реализацию.

«Наше мобильное укрытие – это монолитная железобетонная конструкция из высококачественного прочного бетона, с двойным армированием из арматуры толщиной 12-мм. Внутри есть скамейки, светильники, розетки и вентиляция. Вмещается 25 человек, но уверен, что при экстренной ситуации поместится и больше. Защищает от ударной волны до 10 тонн/м2, обломков и шаров», – добавляет Илья Блохин.

Бюрократия и пилотный проект в Одессе

Первое свое укрытие разработчики планировали установить в Одессе в парке Победы. Впрочем, столкнулись с бюрократией и решили не тратить попусту время на лишние бумаги и отвезти мобильный бункер к соседнему Николаеву, который в то время по несколько раз в день обстреливался не только ракетами, но еще и с РСЗО.

«В Одессе не то чтобы отказали. Мы понимали, что нас заводят в бюрократическую процедуру, алгоритм которой самим чиновникам был непонят. Поэтому мы совместно с нашими спонсорами решили везти укрытие в Николаев. В течение двух дней все контакты были организованы, и через неделю укрытие уже стояло в Николаеве. Дальше последовало еще одно укрытие для Николаева, которое было профинансировано уже другой компанией-спонсором», — вспоминает руководитель проекта.

Мобильные укрытия для Херсона

После деоккупации Херсона команда Ильи собрала и продолжает собирать средства на укрытие для жителей освобожденной части города.

«Первое укрытие мы установили 9 января. 18 января мы привезли еще три», – добавляет Блохин.

В рамках проекта SafePlace4UA уже изготовлено и установлено шесть укрытий. Однако в месяц можно изготовить и до 15 таких бетонных сооружений, но требуется надлежащее финансирование.

Разработчики продолжают собирать средства на бетонные сооружения для Херсона и Запорожья. Деньги на реализацию этого проекта в основном предоставляют бизнесы. Впрочем, каждая гривна важна. Если вы хотите присоединиться к сбору средств, всю подробную информацию можно найти на сайте проекта.

Людмила Шитова

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