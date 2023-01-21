Война в Украине, день 332-й: враг ежедневно несет огромные потери

Сегодня, в субботу, 21 января 2023 года – триста тридцать вторые сутки с начала российского широкомасштабного вторжения. О ситуации на фронте информирует Генштаб ВСУ.

Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине. За сутки противник нанес 7 ракетных (3 из которых по городам Краматорск и Гуляйполе) и 15 авиационных ударов. Также произвел 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Никополя.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Площанка и Краснопоповка Луганской области и Белогоровка, Раздолевка, Васюковка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, Предтечино, Водяное и Марьинка на Донетчине.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях в приграничных районах с Украиной удерживаются определенные подразделения противника, однако наступательных группировок врага не обнаружено. Силами и средствами вооруженных сил российской федерации, переброшенными в республику беларусь, активно ведется разведка объектов сопредельных государств, включая Украину.

От артиллерийского и минометного огня противника пострадали районы населенных пунктов Волфино Сумской области, а также Гурьев Казачок, Ветеринарное, Стрелеча, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск, Вильча, Бударки, Красное Первое, Каменка, Фиголевка и Дворична на Харьковщине.

На Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Тавильжанка, Ольшана, Орлянка, Купянск, Крахмальное, Песчаное, Берестовое и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы населенных пунктов Новоегоровка, Макеевка, Невское, Площанка, Голиковое, Червонопоповка, Кременная и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении обстреляны Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Белая Гора, Северное, Железное, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Богоявленку и Большую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали Времевка и Новополь на Донетчине и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Каменское и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты в очередной раз обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии Марганец и Никополь Днепропетровской области и Антоновку и Херсон. Имеются пострадавшие среди гражданского населения.

В то же время противник ежедневно несет потери в развязанной им войне. По имеющейся информации, более 300 раненых оккупантов находятся на лечении только в хирургическом отделении городской больницы Старобельска Луганской области.

Для оказания медицинской помощи российские оккупанты используют не только медицинские учреждения временно захваченных населенных пунктов Херсонской области, которые уже переполнены, но и оборудуют детские сады под полевые госпитали. Также, в центральной больнице населенного пункта Нижние Сирогозы заменены все врачи, там теперь лечат только личный состав российских оккупационных войск.

Подобная ситуация сложилась и в Каланчаке, где местных врачей уволили, а на их место привезли медицинский персонал из Крыма. Приходить в больницу местным жителям запрещено.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага и 4 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Также, наши защитники сбили 2 разведывательных БПЛА – «Орлан-10» и «Мерлин-ВР».

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и 2 района сосредоточения и боеприпасов оккупантов.