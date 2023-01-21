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В Одессе горел частный дом – есть погибший

В Одессе горел частный дом – есть погибший

Вечером пятницы, 20 января 2023 года, в Малиновском районе Одессы горел частный жилой дом. На пожаре погиб мужчина, сообщает областное управление ГСЧС.

По информации спасателей, сообщение о возгорании в одноэтажном жилом доме по улице Овидиопольской поступило около полуночи. Чтобы локализовать и полностью ликвидировать пожар сотрудникам ГСЧС понадобилось около получаса.

В результате погиб хозяин дома 1953 года рождения.

Еще один резонансный пожар случился накануне днем – горела квартира на 3-м этаже 5-этажного жилого дома по улице Лузановской в Суворовском районе. Во время тушения пожара был спасен мужчина 1982 года рождения. После медицинского осмотра госпитализация ему не понадобилась.

Причина обоих пожаров и ущерб устанавливаются.

Всего, по данным ГСЧС, за минувшие сутки в Одессе было зарегистрировано 7 пожаров и еще 6 – в Одесской области.

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Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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