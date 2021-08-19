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Как избежать ДТП в дождь: советы водителям и пешеходам

Как избежать ДТП в дождь: советы водителям и пешеходам

Все знают, что на скользкой дороге происходит больше всего аварий. Но в большинстве автошкол не учат, как вести себя во время дождя, а пешеходы уверены, что водитель их вовремя заметит и пропустит.

Давайте выясним, какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы избежать неприятных последствий.

Есть ли опасность, когда дождь только начался?

Конечно. Ведь первые минуты после начала дождя — самые опасные. Пыль и грязь, которые лежат на дороге, превращаются в липкую кашицу. И автомобиль может запросто занести на обочину. Многие водители сравнивают этот момент со скольжением по льду, настолько это опасно. Как только дождик начинает накрапывать, лучше снизить скорость. Все движения и маневры выполнять плавно, без резких торможений.

Пешеходам стоит быть особенно внимательными в это время. Обычно люди стараются побыстрее добежать до укрытия, и это естественное желание. Но именно в эти минуты есть риск, что какой-нибудь автомобиль не справится с управлением. Старайтесь не подходить к краю проезжей части и переходите дорогу там, где есть светофор.

А если дождь льет как из ведра?

В полиции рекомендуют включить ближний свет и габариты. Видимость в дождь очень сильно снижается. Включив фары, водитель не станет лучше видеть дорогу, зато обозначит свой автомобиль.

Аварийную сигнализацию лучше не включать — иначе другие водители подумают, что вы остановились и попытаются вас объехать. А перестроения на мокрой дороге, да еще в условиях плохой видимости, часто приводят к ДТП. Включайте «аварийку» только когда действительно совершили аварийную остановку.

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Если пешеходы идут по дороге или обочине, то обязаны использовать светоотражающую одежду или элементы — ленту, наклейку, жилет. И это не просто рекомендация, а требование, которое закреплено постановлением Кабмина.

ДТП в дождь

Это правда, что машина в дождь может стать полностью неуправляемой?

К сожалению, правда. Такое явление называется — аквапланированием. Оно длится всего мгновение, но и этого хватит для ДТП. Автомобиль скользит по водяной пленке, словно кусок мыла по кафелю. Пытаться тормозить в этот момент очень опасно — сцепление шин с дорогой может резко восстановиться и автомобиль улетит на обочину, сметая все на своем пути. Эксперты советуют успокоиться и подождать, пока появится сцепление с дорогой. Хотя проще сказать, чем сделать: даже опытные водители теряют хладнокровие в эти секунды.

Если подытожить — что нужно запомнить раз и навсегда?

Патрульная полиция дает несколько основных советов, которые могут спасти жизнь в дождливую погоду:

  • Выбирайте безопасную скорость
  • Соблюдайте интервал и дистанцию
  • Тормозите заранее
  • Не делайте резких маневров
  • Включите ближний свет
  • Пешеходы, при переходе дороги — убедитесь, что это будет безопасно

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Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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