Новости Одессы и Одесской области

Выплата пенсий: изменится ли порядок в сентябре?

Выплата пенсий: изменится ли порядок в сентябре?

В последнее время в Украине распространяются необоснованные сообщения о массовом переводе с 1 сентября 2021 года получателей пенсий на обслуживание в банках. Что будет на самом деле?

Пенсионный фонд Украины напомнил, что никаких изменений в порядке выплаты и доставки пенсий с 1 сентября не будет.

В сообщении ведомства отмечается, что законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в частности, определено, что гражданин имеет право выбирать порядок выплаты пенсии, и пенсия выплачивается ежемесячно не позднее 25-го числа расчетного месяца исключительно в денежной форме по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины или через учреждения банков.

А постановлением Кабинета министров от 26 мая 2021 №546 были внесены изменения, в частности, сохраняющие существующий способ получения пенсий и денежной помощи до 2023 года.

В то же время постановление предусматривает проведение конкурсного отбора организаций, которые будут предоставлять услуги доставки пенсий по месту жительства получателей, но только с начала 2023 года.

Пенсионный фонд Украины сообщает:

Если пенсионер выбрал получение пенсии через почту, то выплата пенсии и далее будет осуществляться по почте. Если пенсионер выбрал банк, то выплата пенсии осуществляется через банк. Если получатель маломобилен и изъявил желание, чтобы пенсию доставляли домой, то ему доставят пенсию домой.Обращаем внимание, что Пенсионный фонд Украины оплачивает услуги по доставке пенсии. Мы делаем все, чтобы пенсионеры получали качественный сервис».

Ранее мы рассказывали о том, когда выплатят деньги, если вам удалось отсудить пенсию.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить