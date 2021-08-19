Выплата пенсий: изменится ли порядок в сентябре?

В последнее время в Украине распространяются необоснованные сообщения о массовом переводе с 1 сентября 2021 года получателей пенсий на обслуживание в банках. Что будет на самом деле?

Пенсионный фонд Украины напомнил, что никаких изменений в порядке выплаты и доставки пенсий с 1 сентября не будет.

В сообщении ведомства отмечается, что законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в частности, определено, что гражданин имеет право выбирать порядок выплаты пенсии, и пенсия выплачивается ежемесячно не позднее 25-го числа расчетного месяца исключительно в денежной форме по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины или через учреждения банков.

А постановлением Кабинета министров от 26 мая 2021 №546 были внесены изменения, в частности, сохраняющие существующий способ получения пенсий и денежной помощи до 2023 года.

В то же время постановление предусматривает проведение конкурсного отбора организаций, которые будут предоставлять услуги доставки пенсий по месту жительства получателей, но только с начала 2023 года.

Пенсионный фонд Украины сообщает:

Если пенсионер выбрал получение пенсии через почту, то выплата пенсии и далее будет осуществляться по почте. Если пенсионер выбрал банк, то выплата пенсии осуществляется через банк. Если получатель маломобилен и изъявил желание, чтобы пенсию доставляли домой, то ему доставят пенсию домой.Обращаем внимание, что Пенсионный фонд Украины оплачивает услуги по доставке пенсии. Мы делаем все, чтобы пенсионеры получали качественный сервис».

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