Организаторы ЛГБТ-фестиваля в Одессе попросили защиты у полиции: им угрожают

Анна Леонова, организатор Одесса Прайд 2021 обратилась в полицию с заявлением об угрозах со стороны представителей «традиционалистской» общественной организации.

В нем сказано, что руководитель общественной организации «Традиции и порядок» (ТИП) Илья Попков угрожает на своей странице в facebook «повторить Тбилиси» (в этом годы противники ЛГБТ сорвали марш в столице Грузии, устроили побоище, в результате которого погиб оператор одной из местных телекомпаний).

Такие же призывы распространяет и телеграм-канал, который связывают с Попковым.

Напомним, что в прошлом году ТИП удалось сорвать «цепочку подержки», запланированную представителями ЛГБТ-сообщества и правозащитниками.

Фестиваль квир-культуры Одесса Прайд 2021 будет проходить с 24-го по 29 августа под лозунгом “Жить свободно, жить без страха!”. Прайд Хода (шествие) анонсирована на 28 августа. Это мероприятие и угрожают сорвать «традиционалисты».

Еще по теме: Одеса Прайд 2020 – під час мирної акції на Думській площі сталося декілька сутичок

Фото Одесса Прайд 2021 / facebook