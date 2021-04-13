В начале апреля 1884 года в Одессе вышел первый номер ежедневной литературной, коммерческой и справочной газеты «Одесские новости».

Газета «Одесские новости» выходила вплоть до 1920 года. Последним ее редактором, занимавшим руководящее кресло в течение 20 лет, стал юрист Израиль Хейфец.

Уже через несколько лет после того, как вышел первый номер, «Одесские новости» расширили тематику печатаемых материалов и стали называться «политической, литературной, научной, общественной и коммерческой газетой». Это издание было одним из крупнейших в стране после революции 1905 года, так же, как «Киевская мысль», «Южный край» и «Одесский листок».

С газетой сотрудничали многие известные писатели и журналисты, например, Владимир Жаботинский. Сначала он писал в газету в качестве иностранного корреспондента, а затем стал членом редакции и ведущим фельетонистом. А Корней Чуковский, который единственный из сотрудников знал английский язык, работал собственным корреспондентом газеты в Лондоне. Автором карикатур, которые размещали в издании, был известный дореволюционный карикатурист Михаил Линский.

В 1913 году тираж газеты «Одесские новости» составлял от 12 до 40 тысяч экземпляров в день. Годовая подписка с приложением стоила 10 рублей. Газету пересылали во все уголки империи. Подписку принимали, как было указано в газете, в Одессе, за главной конторой, на углу Ришельевской и Греческой.

15 ноября 1918 года в «Одесских новостях» была опубликована заметка об убийстве сотрудника уголовного розыска и поэта Анатолия Шора (Фиолетова). По версии Валентина Катаева, убить хотели Осипа Шора, но перепутали братьев, и убили Анатолия. Трагедия произошла в районе Толкучего рынка, в одеяльной мастерской Миркина, которая находилась по улице Большой Арнаутской, 100. Шор собирался с кем-то поговорить по телефону, но в мастерскую зашли трое, и стали стрелять в Шора и агента полиции Войцеховского, который был с ним.

Источник: Википедия

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