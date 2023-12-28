Как большая семья из Ясенового отмечала Рождество по народным обычаям и традициям

Какой должна быть кутья?

— Моя семья сохраняет семейные традиции, завещанные моей мамой Любовью Николаевной и бабушкой Домной. И всего, что они научили меня прежде всего приготовлению рождественских блюд, я свято придерживаюсь. Особое место на праздничном столе занимает кутья, которую мы готовим по семейному рецепту, — делится секретами Галина Георгиевна. — Сначала муж трет макогоном в макитре пшеницу. Затем зерно сушим, просеиваем от плевел, варим. Как говорила моя мама, зерно обязательно должно быть неизмельченным и неповрежденным, потому что оно символизирует вечную жизнь. И добавляем орехи, изюм, цукаты, мак, мед.

Кутья должна быть такой, чтобы ее было вкусно и удобно есть: чтобы она не текла с ложки, но и не была сухой.

Обязательным вторым блюдом на рождественском столе является узвар. Галина Степаненко варит его из сухофруктов, заготовленных с лета из плодов своего сада. Издавна этот чудодейственный напиток считается символом очищения тела и души.

Традиционно на Сочельник готовят вареники — символ луны, который помогал земледельцам высевать или собирать урожай. Степаненко готовят их с кислой капустой. А еще бабушка научила свою внучку по особому рецепту печь картопляники (не стоит путать с дерунами) и лепешки с картофелем, свежей капустой или вишнями.

Мать Галины любила делать винегрет, обязательно добавляя в блюдо фасоль и кислую капусту.

— Дочери пошли по моим стопам, выучились на учительниц и работают в родной школе. Имеют аж по два высших образования. Мы им справили свадьбу, помогли приобрести дома, — рассказала заботливая мать, — Как водится, научила их всему, а также привила любовь к традициям, в частности, народному обрядово-кулинарному наследию предков.

Ясеновские рождественские лепешки

С давних времен в селе рождественские «коники» и «панянки» пекли исключительно перед Сочельником. Крестные родители дарили их «вечерникам». Для девушек готовили печенье в виде барынь, для парней — в виде лошадей.

В молодости, когда имела с мужем 37 крестников (сейчас носят ужин только семеро), одаривала детей подарками и этими вкусностями.

Щедро принимают Степаненко десятки колядников, щедровальщиков и посевальщиков, потому что считают, что пожелания обязательно осуществляются.

Традицию печь обрядовое печенье в виде лошадок, барышень и Вифлеемских звездочек Галина Степаненко также переняла от матери и бабушки Домны Фомовны Паладий.

— Моя бабушка родилась в 1905 году, прожила 75 лет. Ясеновские кузнечики пекла и продавала с ранней юности, переняв традицию от своей мамы. Бабушка Домна была предприимчивой. Помню, как производили их мои бабушка и мама, потому что с детства помогала им в этом, — поведала Галина Степаненко. — Тогда мы жили все вместе. И среди сельских женщин царила большая конкуренция. Хозяйки пекли кукол лишь небольшого размера. Их по-нашему называли «верховодец» и «пани», а вот звездочка называлась «крекетка». У людей были еще формы «голубя» и «петушка», а у нас не было. Поэтому, чтобы преодолеть конкурентов, моя бабушка после Второй мировой войны заказала аж в Киеве у какого-то мастера 20-30-сантиметровые формы. Когда они были готовы, то она, чтобы их забрать, целую неделю пешком прошагала в столицу, а потом — обратно.

С тех пор печенье такого большого размера в округе пекли только Паладии.

По полтысячи вкусностей выпекали ежедневно

Готовиться Домна Фомовна вместе с невесткой и внучкой начинали еще в декабре. Заранее заготавливали качественную муку, сахар и дефицитный и крайне необходимый ингредиент — пищевой аммоний (в народе его любовно называли «аммоняк»). Тесто для лепешек бабушка делала сама, рецептом ни с кем не делилась, только с родными.

— Ежедневно мы выпекали по 500-600 штук рождественских сладостей. В мои обязанности входило извлечение готового печенья из печи. Я умело это делала и с большой осторожностью складывала продукцию в ящики, чтобы, не дай Бог, не сломать. Это очень тяжелый труд. На второй день садились расписывать лепешки. Щеточки мастерили из спички и ваты. Красную краску бабушка делала из свеклы, а в качестве зеленой использовали аптечную зеленку. Готовый и упакованный рождественский товар продавала моя мама Любовь Николаевна.

Затем мама предложила мне заниматься этим ремеслом. В те времена это был достаточно весомый заработок. Бывало, по тысяче лошадок и барышень на предпраздничных базарах продавали. А со временем в магазинах появилось разнообразное печенье, мама умерла, и традиция подзабылась.

Как-то, более двух десятков лет назад, нашла заботливо упакованные бабушкины формы в стареньком доме и решила порадовать дочерей. Расписывала лепешки вместе с девочками, им очень понравилось. С тех пор постепенно возрождается семейная традиция, в семье уже подрастают любознательные внуки.

Возможно, ясеновский коржик станет брендом аутентичного местного печенья наравне с ясеновской колбасой. И будет признан элементом нематериального культурного наследия Одесской области.