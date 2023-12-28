Сарата прощается с воином, которого считали пропавшим без вести

Об этом сообщили в Саратском поселковом совете.

Родился Сергей 10 марта 1983 года в поселке Сарата, окончил местную школу. После окончания школы поступил в Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры. Проходил срочную военную службу в рядах ВСУ. Работал кочегаром в Саратской ветлечебнице, делопроизводителем в районном суде, некоторое время выполнял строительные работы.

11 января 2023 года был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины. Сергей Белошитский погиб в бою за свободу Украины 7 июня 2023 года.

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«Саратский поселковый совет выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям погибшего Героя. Светлое воспоминание о Сергее навсегда останется в наших сердцах!» — сообщили на странице сельсовета.

О дате и времени похорон своего земляка Саратским сельсоветом будет сообщено дополнительно.