Святки и гадания в украинской культуре: замуж выходили, как Рябчик сказал

На святки гадают, а на Крещение грехи смывают

Святки достигают времен язычества. Первые упоминания о традициях украинского Рождества тяготеют к IV веку. И даже после принятия христианства обряды танцев, ряжения и гадания в святки сохранились. Хотя церковь осуждает подобные ритуалы, считая их способствующими нечистой силе и противоречащими божественным законам. Но в народе ходит поверье, что крещенские погружения в прорубь помогают очиститься, то есть смыть грехи, совершенные во время праздников.

Издавна Рождество считается лучшим временем для тех, кто желает заглянуть в будущее. Поэтому после появления в Сочельник первой звезды на небе, символизирующей Вифлеемскую звезду, начинаются святки. В ночь с 24 на 25 декабря прибегают к гаданию на любовь и замужество, деньги и благосостояние, удачу и здоровье. Особенно этим всегда увлекались девушки. Поделюсь с вами некоторыми способами гадания от бабушки, мамочки и… своими.

Гадание на зеркале

К нему прибегала моя бабушка Маня. Такое гадание она проводила дома со своими подругами. Ставила два зеркала (малое и большое) друг напротив друга, а между ними зажигала свечи, сформировав своеобразный огненный коридор. Бабушка рассказывала, что в конце этого коридора она увидела своего суженого. Затем свечи надо потушить и передвинуть зеркала, прикрыв их белым платком. А увидела бабушка панича на белом коне. И, как она уверяла, именно этот приехал к ней свататься.

Гадание на молодца

Мама рассказывала, что тоже с девушками пробовали угадать свою судьбу. В рождественскую ночь они шли к плоту и считали на нем столбики, приговаривая «вдовец», «молодец». На каком слове закончатся столбики, за того и замуж выйдет девушка.

Часто ребята узнавали, где будет проходить этот колдовской обряд, и вымазывали столбики маслом.

А еще мама говорила, что они гадали на сапогах. Снимала девушка с правой ноги сапог и бросала его через дом. Потом смотрела: в какую сторону указывает голенище сапога, с той стороны и сватов надо ждать.

Гадание на блинах

Мы тоже с сестрой и подругой прибегли к гаданию. В морозную ночь пошли к колодцу, набрали в рот воды и старались донести ее до дома. Это не очень удавалось, потому что мы смеялись, расплескивали воду и снова возвращались к колодцу. Принеся воду во рту, каждая из нас замесила по одному блину. Этот сырой блинчик нужно было отдать нашей собачке Рябчику. Чью лепешку первой собака съест, та первая выйдет замуж. Не знаю, какую связь наш Рябчик имел с потусторонним миром, но он съел сначала блин моей сестры, потом мой, а после — нашей подруги. Замуж выходили именно в такой последовательности, на которую Рябчик указал.