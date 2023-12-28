Новости Одессы и Одесской области

В Одессе военный взял в заложники собственного ребенка и жену

В Одессе военный взял в заложники собственного ребенка и жену

В Одессе в квартире пятиэтажки на улице Ивана и Юрия Лип вооруженный мужчина взял в заложники собственного 13-летнего ребенка и жену. Жителей подъезда пришлось эвакуировать.

Инцидент произошел сегодня, 28 декабря, около 15 часов.

Как сообщает местное издание Думская, мужчина был под наркотиками. По предварительной информации, нападавший — военный, и он был вооружен.

На место происшествия прибыл полицейский спецназ и карета «скорой помощи». К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась.

Нападавшего обезвредил и задержал спецназ. Дебошира вывели из здания и увезли на «скорой».

Сейчас на месте событий остаются спасатели, бойцы полицейского спецназа, которые и освободили заложников, представители Военной службы правопорядка.

Официальной информации от полиции пока нет.

Напомним, летом этого года в Черноморске мужчина взял в заложники собственную жену с маленькой дочерью.

Фото — Думская

 

 

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