В Одессе военный взял в заложники собственного ребенка и жену

В Одессе в квартире пятиэтажки на улице Ивана и Юрия Лип вооруженный мужчина взял в заложники собственного 13-летнего ребенка и жену. Жителей подъезда пришлось эвакуировать.
Инцидент произошел сегодня, 28 декабря, около 15 часов.
Как сообщает местное издание Думская, мужчина был под наркотиками. По предварительной информации, нападавший — военный, и он был вооружен.
На место происшествия прибыл полицейский спецназ и карета «скорой помощи». К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась.
Нападавшего обезвредил и задержал спецназ. Дебошира вывели из здания и увезли на «скорой».
Сейчас на месте событий остаются спасатели, бойцы полицейского спецназа, которые и освободили заложников, представители Военной службы правопорядка.
Официальной информации от полиции пока нет.
Напомним, летом этого года в Черноморске мужчина взял в заложники собственную жену с маленькой дочерью.
Фото — Думская