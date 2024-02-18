У Труханова оказалась самая маленькая зарплата среди мэров областных центров

Какую зарплату получили в первый год полномасштаной войны мэры областных центров Украины? Ответ на этот вопрос попытались найти журналисты издания «Слово и дело», изучающие декларации известных политиков и чиновников. При этом показательно, что зарплата городского головы Одессы Геннадия Труханова оказалась на первом месте… с конца списка.
Стоит напомнить, что зарплату мэру утверждают местные депутаты, но при принятии решения они руководствуются постановлениями Кабмина, где определены условия оплаты труда лиц местного самоуправления.
Итак, сколько же заработали мэры облцентров в 2022 году?
- Самая высокая зарплата в 2022 году среди мэров областных центров была у мэра Харькова Игоря Терехова – 1 млн 714,9 тыс. грн. А в 2021 году он заработал 1 млн 602,7 тыс. грн.
- Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заработал за год 1 млн 387,8 тыс. грн. Для сравнения: в 2021 году его зарплата составила 998,2 тыс. грн.
- Мэру Луцка Игорю Полищуку в 2022-м насчитали зарплаты 1 млн 054,5 тыс. грн. За 2021 год он заработал 1 млн 138,8 тыс. грн.
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- Мэр Днепра Борис Филатов задекларировал 966,1 тыс. грн зарплаты по основному месту работы. В 2021 году его зарплата составила почти 889 тыс. грн.
- Столичный мэр Виталий Кличко заработал в первый год полномасштабной войны 906,3 тыс. грн. А за 2021 год он задекларировал зарплату в размере 640,7 тыс. грн.
- Мэр Тернополя Сергей Надал задекларировал 862,6 тыс. грн зарплаты, а в 2021 году – 1 млн 354,8 тыс. грн.
- Практически не изменился размер зарплаты секретаря Кропивницкого городского совета Олега Колюки: 2022 год – 825,3 тыс. грн, 2021 год – 866,4 тыс.
- Мэр Львова Андрей Садовый заработал в первый год полномасштабной войны 813,3 тыс. грн. В 2021 году его зарплата составила 788,9 тыс. грн.
- Городской голова Николаева Александр Сенкевич заработал 810,9 тыс. грн в 2022 году. За 2021-й он задекларировал 700,8 тыс. грн.
- Мэр Ужгорода Богдан Андреев заработал 795,1 тыс. грн в 2022 году и 847,4 тыс. в 2021-м.
- Зарплата мэра Чернигова Владислава Атрошенко составила 789,5 тыс. грн в первый год полномасштабной войны. В 2021 году он заработал 762,9 тыс. грн.
Чуть более скромно выглядят доходы за 2022 год у глав таких городов:
- Мэр Полтавы Александр Лысенко задекларировал за 2022 год 714,8 тыс. грн зарплаты (2021 – 697,5 тыс.);
- мэр Хмельницкого Александр Симчишин – 627,6 тыс. грн (2021 год – 910,5 тыс.);
- мэр Черновцов Роман Кличук – 612, 4 тыс. грн (2021 год – 634,9 тыс.);
- мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков – 611,7 тыс. грн (2021 год – 572 тыс.);
- мэр Винницы Сергей Моргунов – 583,9 тыс. грн (2021 – 608,3 тыс.);
- секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев – 568,8 тыс. грн (2021 год – 415,7 тыс.);
- мэр Житомира Сергей Сухомлин – 522,5 тыс. грн (2021 год – 362,6 тыс.);
- мэр Ровно Александр Третяк – 489 ,3 тыс. грн (2021 год – 893,7 тыс.);
- мэр Полтавы Александр Мамай – 351,9 тыс. грн (2021 год – 656,4 тыс.).
А вот зарплата мэра Одессы оказалась самой маленькой: за 2022 год Геннадий Труханов заработал всего-навсего 285,6 тыс. грн, тогда как в 2021 году его зарплата составляла 277,9 тыс. грн.
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