Эпидемия в Украине: каково влияние войны на распространение туберкулёза?

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Ежегодно этим заболеванием заражаются 10 млн человек по всему миру, а 1,5 млн – умирают. По мнению экспертов, из-за войны уровень распространения туберкулёза в Украине может вырасти. О том, чем опасна эта болезнь и как на неё влияют военные действия, «Одесская жизнь» поговорила с пульмонологом Натальей Лукомской.

Что такое туберкулёз?

Туберкулёз – инфекционное заболевание, так же известное как «чахотка». В основном оно передаётся воздушно-капельным путём и приводит к поражению лёгких, хотя может отражаться и на других внутренних органах.

«Существуют внелегочные формы туберкулёза, которые поражают кости, суставы, кишечник, лимфатические узлы. Бывали случаи, когда пациент обращался к ортопеду с болями в спине, ему ставили спондилит и могли даже прооперировать, хотя это был туберкулёз», – говорит пульмонолог Наталья Лукомская.

Возбудителя туберкулёза – Mycobacterium tuberculosis – впервые открыл немецкий учёный Роберт Кох в 1882 году. В честь него эту бактерию так же называют палочкой Коха. Ещё пару веков назад «чахотка» считалась неизлечимой, но сегодня с ней научились успешно бороться.

Туберкулёз в Украине: у нас эпидемия?

Украина многие годы входит в топ-30 стран с самыми высокими показателями лекарственно-устойчивого туберкулеза, который не лечится стандартными схемами.

По критериям ВОЗ, туберкулез становится эпидемией, когда на определённой территории фиксируют от 40 заболевших на 100 000 населения. По данным Центра общественного здоровья, за 2022 год в Украине этот показатель в среднем составил 45,1 (около 18 000 заболевших по стране). И хоть за последние годы ТБ заболеваемость снизилась (в 2018 году этот же показатель был 62,3), распространение туберкулёза не прекратилось – в стране до сих пор наблюдается эпидемия, которая каждый год уносит жизни около 3700 людей.

Одесская область находится на втором месте после Днепропетровской по количеству заболевших на 100 000 населения. В 2022 году показатель по региону составил 94,3, хотя рост заболеваемости в регионе за последние годы и снизился.

Туберкулёз и война: есть ли взаимосвязь?

Из-за вторжения россии в Украину количество пациентов с туберкулёзом может только увеличиться из-за массовой миграции населения, размещения беженцев в тесных помещениях и приостановки оказания медпомощи на оккупированных территориях. Об этом заявил директор Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулёзом и малярией Питер Сэндс. Того же мнения придерживается и пульмонолог Наталья Лукомская.

«Только за январь по Одессе и области выявлено 1860 новых больных. Эта значительная цифра. На рост заболеваемости туберкулёзом влияет и постоянный стресс, и невозможность профилактики заболевания в прифронтовых и оккупированных зонах, и тяжёлые бытовые условия. Например, военные в окопах или люди на стадии эвакуации подвержены сильному переохлаждению», – говорит Наталья Лукомская.

Заболеваемость туберкулёзом: кто и как может заразиться?

Существует миф, что заражение туберкулёзом может произойти даже при проезде в маршрутке. Однако это не так. На инфицирование туберкулёзом влияет множество факторов и, в первую очередь, сопутствующие заболевания.

«Вы можете проконтактировать с больным открытой формой туберкулёза и не заразиться. Заболевание опасно для ВИЧ-позитивных людей, для пациентов с декомпенсированным сахарным диабетом, а также для тех, кто принимает иммуносупрессивные препараты после трансплантации органов или при ревматологических заболеваниях. Всё это люди со значительно сниженным иммунитетом. В группу риска также попадают пациенты с низким уровнем дохода, так как у них отсутствует сбалансированное питание», – говорит пульмонолог.

Вероятность заразиться также зависит от того, сколько времени вы провели рядом с заболевшим. Так, проживание в одном подъезде с больным туберкулёзом, который не проходит лечение, гораздо опаснее, чем единичная поездка с тем же человеком в общественном транспорте.

Какие симптомы у больных туберкулёзом?

Тревожными сигналами могут стать:

Снижение веса. Сильная потливость в вечернее или ночное время. Повышение температуры до 37-37,7 градусов. Увеличение шейных и паховых лимфоузлов.

При появлении этих симптомов необходимо обратиться к семейному врачу, сдать анализы крови и провести диагностику лёгких (КТ или рентген).

При подозрении на туберкулёз пациента отправляют к фтизиатру, а окончательный диагноз в нашем регионе ставится в Одесском областном центре социально значимых болезней, где специалисты проводят ПЦР-тест на ДНК микобактерии.

О возможном заболевании человек с туберкулёзом так же может узнать из микроскопии мокроты и даже по анализу крови.

«В общем анализе крови может наблюдаться снижение гемоглобина или тромбоцитов, а в биохимическом анализе – снижение альбумина. Пациентам с ВИЧ-статусом также следует обращать внимание на уровень тимоловой пробы», – советует Наталья Лукомская.

Лечение туберкулёза в Украине – какое оно?

В зависимости от тяжести заболевания туберкулёз лечат от 2-3 месяцев до нескольких лет.

«У фтизиатров много схем лечения, есть и международные программы. Но просто в аптеке вы не сможете купить эти лекарства даже по рецепту», – говорит Наталья Лукомская.

При своевременном лечении пациент перестаёт быть заразным для окружающих уже после 2-3 недель терапии. Однако при запущенных формах заболевания пациенту могут назначить операцию и даже паллиативное лечение. Поэтому проходить терапию нужно до конца, чтобы организм не «привык» к антибиотикам, и у пациента не возник мультирезистентный туберкулёз – штамм заболевания, с которыми крайне тяжело бороться.

Чтобы пациенты не прерывали лечение, врачи контролируют ход терапии. Если больной находится не в противотуберкулёзном диспансере, а на амбулаторном лечении, дома, то контроль за приёмом лекарств проходит с помощью:

видео-ДОТ – видеоотчёта пациента о принятии препаратов;

SmartBOX – «умной» баночки с лекарствами, которая при каждом открытии отправляет врачу уведомление (смс) о том, что пациент принял препарат.

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