Услуга «єМалятко» в Одессе временно недоступна

Сегодня, 24 марта 2023 года, в Одессе по техническим причинам временно заблокирована услуга «єМалятко».
Об этом сообщает Телеграм-канал Центра предоставления административных услуг Одесского горсовета.
Услуга «єМалятко» недоступна: что советуют родителям?
Родителям маленьких одесситов советуют:
- ожидать восстановления услуги;
- если срочно необходимо оформить свидетельство о рождении и у родителей есть медицинское заключение о рождении в электронном виде, нужно обратиться в роддом и получить там медицинское свидетельство (форма № 103/о), с ним можно оформить свидетельство о рождении в подразделениях ЗАГС.
«Обращаем внимание, что родители обязаны безотлагательно, но не позднее одного месяца со дня рождения ребенка, зарегистрировать рождение ребенка в органе государственной регистрации актов гражданского состояния», – говорится в сообщении.
Родителям, записанным на получение данной услуги, будет предоставлена информация лично в телефонном режиме.
О возобновлении приема «єМалятко» в ЦНАП обещают сообщить дополнительно.
Что такое «е-Малятко»?
Напомним, проект «е-Малятко» был внедрен с начала 2020 года в рамках украино-швейцарской программы EGAP, реализуемой Фондом Восточная Европа и Фондом Innovabridge в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины. Он предусматривает предоставление комплекса услуг при рождении ребенка по одному заявлению.
Цель данного проекта – избавить родителей новорожденных от необходимости подавать десятки документов в разные учреждения и организации.
Ранее мы рассказывали, где в Одессе можно получить услугу «єМалятко».
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