Услуга «єМалятко» в Одессе временно недоступна

Сегодня, 24 марта 2023 года, в Одессе по техническим причинам временно заблокирована услуга «єМалятко». Об этом сообщает Телеграм-канал Центра предоставления административных услуг Одесского горсовета.

Услуга «єМалятко» недоступна: что советуют родителям?

Родителям маленьких одесситов советуют:

ожидать восстановления услуги;

если срочно необходимо оформить свидетельство о рождении и у родителей есть медицинское заключение о рождении в электронном виде, нужно обратиться в роддом и получить там медицинское свидетельство (форма № 103/о), с ним можно оформить свидетельство о рождении в подразделениях ЗАГС.

«Обращаем внимание, что родители обязаны безотлагательно, но не позднее одного месяца со дня рождения ребенка, зарегистрировать рождение ребенка в органе государственной регистрации актов гражданского состояния», – говорится в сообщении.

Родителям, записанным на получение данной услуги, будет предоставлена информация лично в телефонном режиме.

О возобновлении приема «єМалятко» в ЦНАП обещают сообщить дополнительно.

Что такое «е-Малятко»?

Напомним, проект «е-Малятко» был внедрен с начала 2020 года в рамках украино-швейцарской программы EGAP, реализуемой Фондом Восточная Европа и Фондом Innovabridge в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины. Он предусматривает предоставление комплекса услуг при рождении ребенка по одному заявлению.

Цель данного проекта – избавить родителей новорожденных от необходимости подавать десятки документов в разные учреждения и организации.

Ранее мы рассказывали, где в Одессе можно получить услугу «єМалятко».

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