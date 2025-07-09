Ключевые моменты:

В полиции подтвердили, что собака, найденная местными жителями у магазина на улице Львовской в Одессе, получила огнестрельное ранение;

Раненое животное отвезли в ветеринарную клинику. Сейчас ее состояние стабильное;

Следователи возбудили уголовное производство по факту жестокого обращения с животным.

Как сообщили в областном управлении Патрульной полиции, прибыв на место, правоохранители увидели, что у животного серьезные ранения, вероятно, огнестрельные.

«Вместе с заявительницей, волонтерами и с помощью директора Одесского зоопарка четырехлапого удалось осторожно транспортировать в ветклинику», – рассказали в полиции.

По информации правоохранителей, по факту жестокого обращения с животным следователи возбудили уголовное производство (ч. 1 ст. 29 Уголовного кодекса Украины).

«Мне позвонили местные, сказали, что увидели на улице раненую собаку. Приехала полиция, подтвердила, что это огнестрел. Мы положили эту собаку и отвезли в ветеринарную клинику. Как именно собака получила травму – пока неизвестно», – прокомментировала зооволонтер Яна Титаренко.

Она также сообщила, что написала заявление в полицию от своего имени.

«Пусть берут камеры, пусть смотрят, опрашивают свидетелей. Собака шокирована, травмирована, но стабильна», – добавила Яна Титаренко.

Сейчас животное находится под наблюдением врачей в ветеринарной клинике.

Напомним, в июне одесская полиция задержала жителя села Майоры, которого уличили в сексуальном насилии над собаками.

Фото и видео – Думская