Ключевые моменты:
- В полиции подтвердили, что собака, найденная местными жителями у магазина на улице Львовской в Одессе, получила огнестрельное ранение;
- Раненое животное отвезли в ветеринарную клинику. Сейчас ее состояние стабильное;
- Следователи возбудили уголовное производство по факту жестокого обращения с животным.
Как сообщили в областном управлении Патрульной полиции, прибыв на место, правоохранители увидели, что у животного серьезные ранения, вероятно, огнестрельные.
«Вместе с заявительницей, волонтерами и с помощью директора Одесского зоопарка четырехлапого удалось осторожно транспортировать в ветклинику», – рассказали в полиции.
По информации правоохранителей, по факту жестокого обращения с животным следователи возбудили уголовное производство (ч. 1 ст. 29 Уголовного кодекса Украины).
«Мне позвонили местные, сказали, что увидели на улице раненую собаку. Приехала полиция, подтвердила, что это огнестрел. Мы положили эту собаку и отвезли в ветеринарную клинику. Как именно собака получила травму – пока неизвестно», – прокомментировала зооволонтер Яна Титаренко.
Она также сообщила, что написала заявление в полицию от своего имени.
«Пусть берут камеры, пусть смотрят, опрашивают свидетелей. Собака шокирована, травмирована, но стабильна», – добавила Яна Титаренко.
Сейчас животное находится под наблюдением врачей в ветеринарной клинике.
Напомним, в июне одесская полиция задержала жителя села Майоры, которого уличили в сексуальном насилии над собаками.
Фото и видео – Думская