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В Одессе туберкулез будут лечить по интернет-модели

В Одессе туберкулез будут лечить по интернет-модели

В этом году Одесская область стала участницей мирового пилотного проекта по оценке эффективности интернет-модели лечения туберкулеза.

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Об этом рассказала накануне на брифинге генеральный директор Одесского областного центра социально значимых заболеваний Светлана Есипенко.

По словам Есипенко, каждому больному туберкулезом одесситу выдадут смарт-бокс, который будет поддерживать электронную связь с врачом. В это устройство загружаются противотуберкулезные препараты на необходимый срок лечения. Когда пациент открывает эту коробочку, то доктор получает сигнал. Также проводится видеофиксация непосредственно приема препарата. Таким образом медицинский сотрудник сможет контролировать процесс лечения.

«Внедряя уже такие смарт-боксы в районах области, мы видели потрясающие результаты. Это позволило нам увеличить эффективность лечения до 90%», — сказала Есипенко.

По результатам данного исследования будет оценена эффективность интернет-модели лечения туберкулеза. Этот проект запустили впервые в мире. В нем участвует всего пять стран, в том числе и Украина.

Ранее мы сообщали, что в 2020 году в Одесской области снизился показатель смертности от туберкулеза в два раза.

Напомним, Одесская область занимает первое место по количеству больных туберкулезом в Украине.

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Фото: TSN.ua

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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