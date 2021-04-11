Спроси у доктора: как в Одессе сегодня лечат туберкулез?

Пандемия коронавируса сегодня вытеснила другие болезни на второй план. Хотя опасность распространения туберкулеза по-прежнему остается высокой. Тем более — в Одесской области, где темпы инфицирования неизменно опережают все регионы Украины.

Как лечат сегодня больных туберкулезом, рассказала медицинский директор Одесского областного центра социально значимых болезней по предоставлению медицинской помощи больным туберкулезом и ко-инфекцией Лиана Ковтунович.

Кто и почему болеет туберкулезом?

Болеют туберкулезом, вопреки расхожему мнению, не только «деклассированные элементы». В группе риска, в первую очередь, люди с ослабленным иммунитетом. Часто страдают больные сахарным диабетом, находящиеся на диализе, и примерно половина ВИЧ-инфицированных.

— К сожалению, впервые на территории Украины ВИЧ-инфекция была зафиксирована именно в Одесской области. И до сих пор регион остается на первом месте по количеству инфицированных. А больные с ослабленной иммунной системой «запросто» подхватывают и туберкулез. Так что если обычно шанс заболеть в течение жизни равен примерно 5%, то при наличии ВИЧ-инфекции он возрастает каждые два года, — рассказала Лиана Ковтунович. — Потому два этих заболевания идут параллельно.

2775

человек

болеют туберкулезом в Одесской области (по данным за 2020 год).

По сравнению с 2019-м этот показатель снизился на 22%. Но туберкулез никуда не ушел, просто эпидемия коронавируса внесла в статистику свои коррективы. Медики объясняют «улучшение» показателей длительным закрытием поликлиник во время жесткого карантина. Пациенты просто не обращались за медпомощью. А симптомы туберкулеза прогрессируют крайне медленно.

— В результате, к сожалению, сегодня к нам часто попадают запущенные пациенты в тяжелом состоянии. Если бы они пришли полгода назад — лечение было бы гораздо проще, — объясняет Лиана Ковтунович.

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Помощь в «едином окне»

В 2019 году в Украине была принята новая стратегия борьбы с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и гепатитом. Отныне в каждом регионе лечить больных с такими диагнозами должен единый фтизио­пульмонологический центр.

Соответственно — в Одесском регионе Центр социально значимых болезней объединили с Одесским областным противотуберкулезным диспансером и Центром профилактики и борьбы со СПИДом. Закрыв при этом городские тубдиспансеры в Одессе, Белгороде-Днестровском и Измаиле — они оказались нерентабельными.

Далеко не все одесситы приняли это новшество «на ура». Хотя целесообразность нового формата, казалось бы, очевидна.

— Был создан Центр по оказанию медицинской помощи как для туббольных, так и для инфицированных туберкулезом и ВИЧ в одном месте в одно время одним доктором. Ведь сегодня во всем цивилизованном мире успешно практикуется медпомощь в «едином окне». И у нас соблюдаются абсолютно все этапы инфекционного контроля. То есть потоки пациентов с ВИЧ-инфекцией не пересекаются с больными активным туберкулезом, — уверяет медицинский директор. — При обращении человека за медицинской помощью проводится его полное обследование (скрининг). Затем больных с ко-инфекцией ТБ/ВИЧнаправляют в «свой» сектор. А пациентов с подозрением на туберкулез социальный работник сопровождает на расширенное обследование в тубдиспансер.

Быстрые тесты и сокращенные сроки

Если раньше для диагностики туберкулеза ждать результатов бактериологического анализа приходилось несколько недель, то сегодня в Одессе используют тесты, позволяющие поставить диагноз в течение часа.

А госпитализируют в Центре только больных с бацилловыделением, либо — с наличием многих тяжелых сопутствующих заболеваний.

При чувствительной форме туберкулеза — поддающейся воздействию противотуберкулезных препаратов — пациент находится в больнице около месяца. При мультирезистентной — устойчивой к действию лекарств — смотрят по состоянию: человек с сопутствующими заболеваниями может задержаться в диспансере до двух месяцев. И размещаются больные в стационаре также с учетом формы туберкулеза — что исключает возможность перекрестной инфекции.

— До реформы пациенты, бывало, задерживались в больнице на целый год. Сегодня же во всем мире они находятся на стационаре, пока являются бактериовыделителями. А если болезнь не запущена, и пациент дисциплинированно принимает таблетки, то через недолгое время становится неопасным, — заверила Лиана Ковтунович.

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Как лечиться от туберкулеза амбулаторно?

Развито в Центре и амбулаторное лечение. Сегодня в регионе приходящих пациентов около полутора тысяч, в Одессе — более 50%. Главное — чтобы терапия проходила под контролем.

— Пациент посещает ежедневно тубкабинет, работающий без выходных, и получает там таблетки. Может прийти за медикаментами и к семейному врачу. А если у человека нет возможности добраться самостоятельно, то каждый день, — заверяет медик, — ему домой их должны приносить волонтеры общественной организации «Жизнь +».

Пациент может даже снять видео, как принимает положенные таблетки, и отослать его медработнику.

— У нас сегодня примерно 70% пациентов приняли именно такую модель лечения, — рассказала доктор. — Даже есть бабушки и дедушки, которые для съемки костюмы надевают. Так что при наличии смартфона или компьютера ничего сложного в этом нет.

Где ночует больной туберкулезом?

Правда, смартфоны есть далеко не у всех пациентов. И не секрет, что среди больных туберкулезом — немало людей без определенного места жительства. А вот их-то как лечить?

Сотрудничающие с Центром соцработники знают, под каким деревом, в какой палатке ночует каждый бездомный-туберкулезник, утверждает Лиана Ковтунович.

— Мы заключили меморандум с двумя общественными организациями, финансируемыми Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, которые занимаются выявлением туберкулеза и сопровождением туберкулезных больных. Их бригады привлекают к обследованию людей без определенного места жительства, потребителей инъекционных наркотиков, ромов, — рассказала меддиректор Центра. — И если у человека выявлен туберкулез, за ним закрепляется социальный работник, проверяющий, как он пьет таблетки. А если больной два-три дня не выходит на связь — его разыскивают.

Новшество с 1 апреля: мобильные бригады

Для возникновения заболевания имеют значение бытовые условия. Если человек не доедает, живет на улице — у него снижается иммунитет. Но самая главная причина инфицирования — длительный контакт с бактериовыделителем туберкулеза. И бывает, что инфицируются целые семьи.

— Мы проводим эпидемиологическое расследование, но не всегда можем установить источник инфекции, — признается врач.

А с 1 апреля в очаг туберкулеза стали выезжать мобильные бригады — конечно, по согласию пациента и в удобное для него время. На месте всей семье предлагают тестирование на гепатит, ВИЧ, осмотр доктора. Для профилактики — курс таблеток, гарантирующий безопасность от инфицирования примерно на 22 месяца.

Ведь главное — вовремя обнаружить туберкулез. И сегодня семейные врачи, согласно приказу Минздрава №504, обязаны анкетировать пациентов для выявления необходимости обследования на туберкулез. А обращаться к доктору надо при малейших признаках заболевания: кашель, слабость, одышка, температура 37-37,2°С по вечерам, потливость ночью.

Нет ни одной важной причины, чтобы отказаться от здоровья и жизни.

Новые технологии против туберкулеза

В Одесской области собираются лечить туберкулез, используя смарт-боксы — электронные коробочки, имеющие связь с лечащим врачом больного.

— Коробочка загружается препаратами и выдается пациенту, — рассказала Лиана Ковтунович. — Когда он ее открывает, врачу на телефон приходит подтверждение. А открыл — значит таблетку выпил. Если же пациент таблетку выпить забывает, коробочка неоднократно ему об этом напоминает.

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