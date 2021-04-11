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Спроси у доктора: как в Одессе сегодня лечат туберкулез?

Спроси у доктора: как в Одессе сегодня лечат туберкулез?

Пандемия коронавируса сегодня вытеснила другие болезни на второй план. Хотя опасность распространения туберкулеза по-прежнему остается высокой. Тем более — в Одесской области, где темпы инфицирования неизменно опережают все регионы Украины.

Врач Лиана КовтуновичКак лечат сегодня больных туберкулезом, рассказала медицинский директор Одесского областного центра социально значимых болезней по предоставлению медицинской помощи больным туберкулезом и ко-инфекцией Лиана Ковтунович.

Кто и почему болеет туберкулезом?

Болеют туберкулезом, вопреки расхожему мнению, не только «деклассированные элементы». В группе риска, в первую очередь, люди с ослабленным иммунитетом. Часто страдают больные сахарным диабетом, находящиеся на диализе, и примерно половина ВИЧ-инфицированных.

— К сожалению, впервые на территории Украины ВИЧ-инфекция была зафиксирована именно в Одесской области. И до сих пор регион остается на первом месте по количеству инфицированных. А больные с ослабленной иммунной системой «запросто» подхватывают и туберкулез. Так что если обычно шанс заболеть в течение жизни равен примерно 5%, то при наличии ВИЧ-инфекции он возрастает каждые два года, — рассказала Лиана Ковтунович. — Потому два этих заболевания идут параллельно.

2775
человек
болеют туберкулезом в Одесской области (по данным за 2020 год).

По сравнению с 2019-м этот показатель снизился на 22%. Но туберкулез никуда не ушел, просто эпидемия коронавируса внесла в статистику свои коррективы. Медики объясняют «улучшение» показателей длительным закрытием поликлиник во время жесткого карантина. Пациенты просто не обращались за медпомощью. А симптомы туберкулеза прогрессируют крайне медленно.

— В результате, к сожалению, сегодня к нам часто попадают запущенные пациенты в тяжелом состоянии. Если бы они пришли полгода назад — лечение было бы гораздо проще, — объясняет Лиана Ковтунович.

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Помощь в «едином окне»

В 2019 году в Украине была принята новая стратегия борьбы с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и гепатитом. Отныне в каждом регионе лечить больных с такими диагнозами должен единый фтизио­пульмонологический центр.

Соответственно — в Одесском регионе Центр социально значимых болезней объединили с Одесским областным противотуберкулезным диспансером и Центром профилактики и борьбы со СПИДом. Закрыв при этом городские тубдиспансеры в Одессе, Белгороде-Днестровском и Измаиле — они оказались нерентабельными.

Далеко не все одесситы приняли это новшество «на ура». Хотя целесообразность нового формата, казалось бы, очевидна.

— Был создан Центр по оказанию медицинской помощи как для туббольных, так и для инфицированных туберкулезом и ВИЧ в одном месте в одно время одним доктором. Ведь сегодня во всем цивилизованном мире успешно практикуется медпомощь в «едином окне». И у нас соблюдаются абсолютно все этапы инфекционного контроля. То есть потоки пациентов с ВИЧ-инфекцией не пересекаются с больными активным туберкулезом, — уверяет медицинский директор. — При обращении человека за медицинской помощью проводится его полное обследование (скрининг). Затем больных с ко-инфекцией ТБ/ВИЧнаправляют в «свой» сектор. А пациентов с подозрением на туберкулез социальный работник сопровождает на расширенное обследование в тубдиспансер.

туберкулез флюорограмма врач

Фото: Freepik

Быстрые тесты и сокращенные сроки

Если раньше для диагностики туберкулеза ждать результатов бактериологического анализа приходилось несколько недель, то сегодня в Одессе используют тесты, позволяющие поставить диагноз в течение часа.

А госпитализируют в Центре только больных с бацилловыделением, либо — с наличием многих тяжелых сопутствующих заболеваний.

При чувствительной форме туберкулеза — поддающейся воздействию противотуберкулезных препаратов — пациент находится в больнице около месяца. При мультирезистентной — устойчивой к действию лекарств — смотрят по состоянию: человек с сопутствующими заболеваниями может задержаться в диспансере до двух месяцев. И размещаются больные в стационаре также с учетом формы туберкулеза — что исключает возможность перекрестной инфекции.

— До реформы пациенты, бывало, задерживались в больнице на целый год. Сегодня же во всем мире они находятся на стационаре, пока являются бактериовыделителями. А если болезнь не запущена, и пациент дисциплинированно принимает таблетки, то через недолгое время становится неопасным, — заверила Лиана Ковтунович.

Напомним, что мы также рассказывали, какие медуслуги для беременных сейчас можно получить бесплатно.

Как лечиться от туберкулеза амбулаторно?

Развито в Центре и амбулаторное лечение. Сегодня в регионе приходящих пациентов около полутора тысяч, в Одессе — более 50%. Главное — чтобы терапия проходила под контролем.

— Пациент посещает ежедневно тубкабинет, работающий без выходных, и получает там таблетки. Может прийти за медикаментами и к семейному врачу. А если у человека нет возможности добраться самостоятельно, то каждый день, — заверяет медик, — ему домой их должны приносить волонтеры общественной организации «Жизнь +».

Пациент может даже снять видео, как принимает положенные таблетки, и отослать его медработнику.

— У нас сегодня примерно 70% пациентов приняли именно такую модель лечения, — рассказала доктор. — Даже есть бабушки и дедушки, которые для съемки костюмы надевают. Так что при наличии смартфона или компьютера ничего сложного в этом нет.

флюорограмма врач

Фото: Freepik

Где ночует больной туберкулезом?

Правда, смартфоны есть далеко не у всех пациентов. И не секрет, что среди больных туберкулезом — немало людей без определенного места жительства. А вот их-то как лечить?

Сотрудничающие с Центром соцработники знают, под каким деревом, в какой палатке ночует каждый бездомный-туберкулезник, утверждает Лиана Ковтунович.

— Мы заключили меморандум с двумя общественными организациями, финансируемыми Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, которые занимаются выявлением туберкулеза и сопровождением туберкулезных больных. Их бригады привлекают к обследованию людей без определенного места жительства, потребителей инъекционных наркотиков, ромов, — рассказала меддиректор Центра. — И если у человека выявлен туберкулез, за ним закрепляется социальный работник, проверяющий, как он пьет таблетки. А если больной два-три дня не выходит на связь — его разыскивают.

Новшество с 1 апреля: мобильные бригады

Для возникновения заболевания имеют значение бытовые условия. Если человек не доедает, живет на улице — у него снижается иммунитет. Но самая главная причина инфицирования — длительный контакт с бактериовыделителем туберкулеза. И бывает, что инфицируются целые семьи.

— Мы проводим эпидемиологическое расследование, но не всегда можем установить источник инфекции, — признается врач.

А с 1 апреля в очаг туберкулеза стали выезжать мобильные бригады — конечно, по согласию пациента и в удобное для него время. На месте всей семье предлагают тестирование на гепатит, ВИЧ, осмотр доктора. Для профилактики — курс таблеток, гарантирующий безопасность от инфицирования примерно на 22 месяца.

Ведь главное — вовремя обнаружить туберкулез. И сегодня семейные врачи, согласно приказу Минздрава №504, обязаны анкетировать пациентов для выявления необходимости обследования на туберкулез. А обращаться к доктору надо при малейших признаках заболевания: кашель, слабость, одышка, температура 37-37,2°С по вечерам, потливость ночью.

Нет ни одной важной причины, чтобы отказаться от здоровья и жизни.

Новые технологии против туберкулеза

В Одесской области собираются лечить туберкулез, используя смарт-боксы — электронные коробочки, имеющие связь с лечащим врачом больного.

— Коробочка загружается препаратами и выдается пациенту, — рассказала Лиана Ковтунович. — Когда он ее открывает, врачу на телефон приходит подтверждение. А открыл — значит таблетку выпил. Если же пациент таблетку выпить забывает, коробочка неоднократно ему об этом напоминает.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, какие медуслуги и анализы стали бесплатными с 1 апреля 2021 года.

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