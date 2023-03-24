Часть Одесской области надо присоединить к Румынии — румынский  сенатор

Сенатор из Румынии Диана Шошоаке подготовила законопроект, котарый предлагает присоединить к Румынии часть южного региона Украины. За это в нашей стране на нее могут наложить санкции.

Об этом сообщил спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Санкции на Шошоакэ предлагают наложить как на лицо, создающее угрозу национальной безопасности.

«Таким шагом маргинальная политика пытается «восстановить культурную идентичность румынского населения», — заявил Николенко, говоря о представление в румынском парламенте скандального законопроекта.

Николенко добавил, что в данном случае речь идет о классическом примере действий иностранных политиков по методике российского реваншизма.

«Мы решительно осуждаем попытку подвергнуть сомнению территориальную целостность Украины, подорвать дух добрососедства между Украиной и Румынией», — подчеркнули в МИД Украины.

Причиной скандала стало то, что сенатор парламента Румынии Диана Шошоакэ подала законопроект, который предлагает изменить договор о добрососедстве и сотрудничестве Бухареста с Киевом. Шошоаке призывает присоединить к Румынии часть территории Украины. Об этом сообщили телеканал Digi24 и газета România libera.

Шошоакэ считает, что Румыния должна присоединить принадлежащие ей исторические территории, а именно: Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный.

Диана Шошоакэ – юрист, основательница партии S.O.S. Она внефракционная сенатор в парламенте Румынии. Ее неоднократно критиковали за связи с Россией.

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