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Эффективность антибиотиков уменьшается: бактерии мутировали и им ничего не страшно

Эффективность антибиотиков уменьшается: бактерии мутировали и им ничего не страшно

Антибиотики перестают работать — бактерии вырабатывают к ним устойчивость из-за неправильного применения. Явление носит угрожающие масштабы. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что может наступить момент, когда действие антибиотиков перестанет быть эффективным. И это не только прогноз, а уже реальность, которая может коснуться каждого из нас.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что может наступить момент, когда действие антибиотиков перестанет быть эффективным. И это не только прогноз, а уже реальность, которая может коснуться каждого из нас.

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Как действуют антибиотики

Антибиотики действуют на бактерии, разрушая их стенки или ядро. У каждого антибиотика есть свой спектр действия — он эффективен только против каких-то определенных бактерий. Поэтому антибиотические препараты делятся на группы по принципу действия:

  • бактерицидные — они уничтожают бактерии,
  • бактериостатические — лишают бактерии способности расти и размножаться,
  • узкого спектра действия — действуют только против определенных бактерий,
  • широкого спектра — борются против любых бактерий.

Беда в том, что бактериологические препараты не способны действовать избирательно — поражая болезнетворные организмы и сохраняя полезную микрофлору. Из-за этого часто при приеме антибиотиков возникают побочные эффекты.

Как нельзя принимать антибиотики

При приеме антибиотиков нужно быть очень осторожными с другими лекарственными средствами и даже продуктами и напитками. Например, антибиотики нельзя принимать вместе с чаем, кофе, молочными продуктами и любыми соками, так как они способны изменить всасывание и фармакологическое действие многих лекарственных средств. 

Кроме того, соки содержат различные кислоты, которые способны вступить в реакцию с антибиотиками и вызвать побочные реакции разной степени тяжести.

С антибиотиками нельзя принимать: 

  • средства для снижения кислотности желудочного сока;
  • гормональные препараты;
  • препараты, которые содержат кальций;
  • витамины группы B и C;
  • препараты, разжижающие кровь (антикоагулянты).

Почему антибиотики нельзя принимать самостоятельно

Главной причиной снижения эффективности антибиотиков стало их бесконтрольное применение. Часто антибиотики принимают не только против бактериальных инфекций, но и против вирусных заболеваний.

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Однако при гриппе антибиотики не только не помогут, но и принесут вред. Дело в том, что у вируса нет клеток, а есть только цепочка ДНК или РНК, завернутая в белковую оболочку, против которой антибиотик бессилен. Зато полезную микрофлору кишечника антибиотик может уничтожить полностью. Поэтому принимать антибиотики нужно только для лечения заболеваний бактериального характера, и назначить их может только врач.

Без назначения врача антибиотики нельзя принимать, потому что:

  • любые микроорганизмы, кроме бактерий, к ним нечувствительны,
  • погибнут полезные бактерии, необходимые для нормальной работы организма,
  • может возникнуть резистентность к антибактериальным препаратам.

Что такое мультирезистентная инфекция

Бактерии, которые выработали устойчивость к большинству антибиотиков, называются мультирезистентными. Они мутировали настолько, что антибиотики им больше не страшны. И лекарство, которое было эффективно против этих бактерий еще вчера, вдруг перестает помогать. Такие бактерии нельзя уничтожить с помощью обычных антибиотиков, поэтому они очень опасны. Сейчас эти инфекции лечат препаратами, к которым эти бактерии еще не выработали устойчивость, однако таких лекарств становится все меньше.

Кстати, приобрести резистентность бактериям помогает и наше легкомысленное отношение к лечению. Например, когда человек прекратил прием антибактериального препарата раньше, чем это было рекомендовано врачом. Поэтому главное — принимать антибактериальные препараты правильно, тогда вероятность возникновения резистентности будет минимальной. 

В каких станах чаще всего принимают антибиотики

Самый низкий уровень применения антибиотиков был в Нидерландах, Германии и Швеции, и эти показатели продолжают снижаться.

Зато в Греции, Франции и Бельгии врачи назначают лечение антибиотиками неоправданно часто.

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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