Е-рецепт с 1 апреля: что на самом деле изменилось после двух недель закона

По электронному рецепту можно купить все те же лекарства, которые раньше продавали только по бумажному рецепту. При этом список рецептурных медикаментов не изменился. Что такое е-рецепт, и как его получить, читайте дальше.

Как изменился список рецептурных лекарств

Адвокат, юрист проекта «Human Rights Clinic» ОО «Прожектор» Каролина Палайчук рассказала, что Минздрав внесло изменения в приказ двухлетней давности. «Теперь можно приобрести лекарства не только по бумажному рецепту, но и по электронному», – объяснила Каролина Палайчук. На сегодня это все изменения. Что касается списка рецептурных препаратов, Минздрав их не изменил. То есть и до 1 апреля аптеки не имели права отпускать эти препараты без рецепта. Полный список есть в госреестре лекарственных средств.

Как военное положение влияет на продажу рецептурных лекарств

Адвокат Каролина Палайчук разъяснила, что во время военного состояния рецептурное лекарство можно приобрести без рецепта. Это возможно в соответствии с Постановлением Кабмина. Аптекари могут не спрашивать рецепт в рецептурные лекарственные средства при условии, если объяснят пациентам необходимость применения таких медикаментов. Сюда не относятся психотропные, наркотические, ядовитые или сильнодействующие лекарства.

Е-рецепт – это СМС на телефон

Чтобы получить электронный рецепт, пациент должен обратиться к врачу. Затем медработник регистрирует его в электронной системе здравоохранения. В рецепте врач указывает действующее вещество, дозировку, продолжительность курса и инструкцию по приему лекарства. После этого пациент получит сообщение на телефон с номером электронного рецепта и подтверждающим кодом. Сообщения на телефон (на кнопочный в том числе) – это и есть ваш электронный рецепт. Данные из смс нужно сказать аптекарю, который отпустит вам лекарство.

Кто из врачей может выписывать электронные рецепты

В Минздраве пояснили, что для получения электронного рецепта не нужно иметь декларацию с семейным врачом. Выписать рецепт на рецептурный препарат сможет любой врач, отвечающий за ваше лечение – хирург, терапевт, кардиолог или онколог.

Наша редактор сайта «Одесская жизнь» Татьяна Карпенко поделилась своей историей. Она принимает гормональные препараты. Их отпускают по рецепту. Женщина знала о первоапрельских изменениях и раньше времени зашла в аптеку в своем доме. Она спросила, как будут продавать ей лекарства в следующий раз. В аптеке ответили, что потребуется рецепт. Татьяна обратилась через вайбер к своему врачу. «Спросила ее: как быть? Она ответила: не вопрос, я вам выпишу рецепт», – поделилась Татьяна. На следующий день врач оформила бумажный рецепт и сфотографировала его для пациентки. Фото с данными о препарате Татьяна показала аптекарю.

Женщина покупает лекарства через сайт, или приложение «Tabletki.ua». Там можно найти товар по самой выгодной цене. А еще на их ресурсе в разделе «категория отпуска» можно узнать, нужен ли рецепт на тот или иной медпрепарат.

Ради любопытства, пациентка проверила, спросят ли аптекари о рецепте. В двух одесских аптеках просили его показать. В других двух – нет. Потому не все готовы работать честно. Похожая история с рецептурными антибиотиками. К сожалению, некоторые аптеки до сих пор злоупотребляют приказом Минздрава и бесконтрольно продают лекарственные средства.

<Врач мне объяснила, что если у меня заканчивается препарат, то стоит его предупредить за два-три дня. Чтобы врач могла спокойно выписать рецепт и отправить мне», – рассказала Татьяна. В рецепте Татьяны указаны данные о дозировке препарата и количестве дней его приема. Она купила часть лекарства. По этому же рецепту она может приобрести остаток медикаментов. В течение тридцати дней. Именно столько действительный документ.

Рецептурное лекарство заменит самолечение

Врач-фтизиопульмонолог в Детской городской поликлинике №6 Compass Оксана Молодая объяснила, что практика покупки лекарства по рецепту полезна. Прежде всего, для здоровья украинцев. В нашем обществе есть проблема – увлечение самолечением. «Человек даже не понимает, почему он на выходе получает не совсем тот результат, которого он ожидает», – говорит врач. Она пояснила, что на фармацевтическом рынке много сильнодействующих лекарств: гормональные препараты, ингаляторы, спреи для носа. «Все их покупали, как водичку лили. А они при бесконтрольном применении имеют очень мощные последствия: вплоть до отказа надпочечников и поджелудочной железы», – пояснила специалист.

Оксана Молодая волонтерит для военных, снабжает их лекарственными средствами. Она знает, что централизованные закупки в аптеках возможны под запрос. Ведь бесконтрольная передача сильнодействующего лекарства может иметь определенные последствия.

Специалист считает, что с рецептурными медикаментами будет определенный переходный период, когда еще не все работает, или работает не так, как надо. Это может занять до года. По ее словам, если у нас будет адекватная проверка аптек, то до конца этого года справимся.