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Борис Волошенков стал исполняющим обязанности губернатора Одесской области

Борис Волошенков стал исполняющим обязанности губернатора Одесской области

У Одесской области появился временный самоназначенный губернатор. Временно исполнять обязанности руководителя Одесской областной военной администрации будет Борис Волошенков. Раньше он был первым замом.

Информацию об этом опубликовало издание “Думская”.

В сообщении сказано, что Борис Волошенков назначил сам себя временно исполняющим обязанности одесского губернатора.

В издании поясняли, что по регламенту, если в регионе нет начальника ОВА, или он ушел в отстаку, право первой подписи переходит тому, кто указан в документе под названием «Распределение обязанностей между главой и его заместителями».

Бывший глава Одесской ОВА Максим Марченко такого документа не оставил. Нового руководителя области офис президента пока не назначает, но и не хочет брать на себя ответственность за назначение исполняющим обязанности Волошенкова. 

Поэтому первому заму не осталось ничего, кроме как назначить временным губернатором себя. 

Рапоряжение о назначении временно исполняюшего обязанности главы Одесской области

Рапоряжение Бориса Волошенкова о назначении самого себя временно исполняюшим обязанности главы Одесской области

Нас сайте Одесской ОВА в биографии Волошенкова уже есть запись, что с 10 апреля 2023 года он исполняет обязанности главы области, что подтверждает информацию Думской.

Трудовая деятельность Бориса Волошенкова

В разделе о трудовой деятельности Бориса Волошенкова на сайте Одесской ОВА появилась запись, что он исполняет обязанности руководителя Одесской области с 10 апреля 2023 года.

Что известно о Борисе Волошенкове

Борис Волошенков — отставной генерал СБУ. В 2005-2008 годах возглавлял Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности.

Он подпадает под действие Закона Украины «Об очищении власти», поскольку начинал карьеру в Комитете государственной безопасности СССР.

Сын Бориса Волошенкова Дмитрий — до 2014 года возглавлял городскую организацию Партии регионов и тоже занимал должность вице-губернатора.

На должность первого заместителя руководителя области Бориса Волошенкова назначил бывший губернатор Сергей Гриневецкий в февраля 2021 года.  

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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