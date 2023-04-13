Борис Волошенков стал исполняющим обязанности губернатора Одесской области

У Одесской области появился временный самоназначенный губернатор. Временно исполнять обязанности руководителя Одесской областной военной администрации будет Борис Волошенков. Раньше он был первым замом.

Информацию об этом опубликовало издание “Думская”.

В сообщении сказано, что Борис Волошенков назначил сам себя временно исполняющим обязанности одесского губернатора.

В издании поясняли, что по регламенту, если в регионе нет начальника ОВА, или он ушел в отстаку, право первой подписи переходит тому, кто указан в документе под названием «Распределение обязанностей между главой и его заместителями».

Бывший глава Одесской ОВА Максим Марченко такого документа не оставил. Нового руководителя области офис президента пока не назначает, но и не хочет брать на себя ответственность за назначение исполняющим обязанности Волошенкова.

Поэтому первому заму не осталось ничего, кроме как назначить временным губернатором себя.

Нас сайте Одесской ОВА в биографии Волошенкова уже есть запись, что с 10 апреля 2023 года он исполняет обязанности главы области, что подтверждает информацию Думской.

Что известно о Борисе Волошенкове

Борис Волошенков — отставной генерал СБУ. В 2005-2008 годах возглавлял Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности.

Он подпадает под действие Закона Украины «Об очищении власти», поскольку начинал карьеру в Комитете государственной безопасности СССР.

Сын Бориса Волошенкова Дмитрий — до 2014 года возглавлял городскую организацию Партии регионов и тоже занимал должность вице-губернатора.

На должность первого заместителя руководителя области Бориса Волошенкова назначил бывший губернатор Сергей Гриневецкий в февраля 2021 года.