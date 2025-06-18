Ключевые моменты

Нацполиция ликвидировала крупнейшее в Украине подпольное производство анаболиков;

Фальшивые препараты производили в антисанитарных условиях с использованием мощных лекарственных компонентов;

Стероиды продавались без рецептов и медицинского контроля, с поддельной упаковкой и маркировкой под Малайзию;

Сбывали товар через интернет в четырёх областях, включая Одесскую.

Задержаны пятеро человек: два изготовителя из Харьковщины и три продавца из Львовщины.

Стероиды реализовывали под видом импортного препарата из Малайзии

Преступная группа изготавливала смеси для набора мышечной массы, «сушки» и похудения в обычных квартирах, без соблюдения санитарных норм. В состав препаратов входили сильнодействующие вещества, предназначенные для лечения тяжелых заболеваний, включая онкологические. Несмотря на серьёзные противопоказания, препараты продавались без рецептов и контроля, в повышенных дозах, рассказали в полиции Одесской области.

Продукция выдавалась за импортные препараты из Малайзии, хотя фактически производилась в Харьковской области. Упаковки были фальсифицированы — с поддельными логотипами, инструкциями и серийными номерами.

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В ходе одновременных обысков в Одесской, Харьковской, Киевской и Львовской областях изъято более 20 000 упаковок анаболиков, 3 000 ампул с веществами неизвестного происхождения и оборудование для производства и фасовки.

Полиция задержала пятерых фигурантов: двое из Харьковщины занимались изготовлением, трое братьев из Львовщины — сбытом через интернет. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.