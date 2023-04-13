Работник одесского завода наводил «шахеды» на собственное предприятие

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали вражеского информатора, корректировавшего атаки иранских дронов-камиказде (так называемых «шахедов») по Одессе. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Одесской области.

По данным контрразведки СБУ, мужчина распространял информацию о местонахождении подразделений Сил обороны и стратегически важных объектах оборонно-промышленного комплекса Одессы. Именно по его координатам оккупанты совершили один из ударов «шахедами» по городу.

По данным следствия, приспешником оккупантов оказался радиомеханик одного из одесских заводов военно-промышленного комплекса.

Вражеский информатор распространял в мессенджере созданной им группы в Telegram, участниками которой были преимущественно россияне, информацию о местоположениях на оборонном предприятии и рядом с ним подразделений Сил обороны и их вооружении. Кроме того, он «сливал» данные по выполнению предприятием оборонных заказов.

Установлено, что после российских воздушных атак фигурант фиксировал и распространял в сети последствия прилетов с детализацией степеней поражения атакуемых объектов. Эти данные враг мог использовать для осуществления повторных и подготовки новых ударов дронами-камикадзе по Одессе.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, в ночь на 4 апреля российские террористы нанесли удар по Одессе дронами-камиказде. Воздушные силы ВСУ сбили 13 ударных дронов «Shahed-136/131», но было и попадание в предприятие, вызвавшее масштабный пожар. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

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