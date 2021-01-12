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Из жизни одесских привидений: трагедия в оперном и Розовая Дама

Из жизни одесских привидений: трагедия в оперном и Розовая Дама

Одесский фольклор заключается не только в языке и песнях. У одесситов есть даже свои привидения, а похвастать этим может не каждый город. По рассказам знатоков неофициальной истории Одессы, встретить фантомов можно как на улицах, так в музеях и театрах.

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Сюжет спектакля повторился в жизни

В большинстве своем в Одессе привидения мирные, с чувством юмора – в общем, чисто одесские. Рассказывают, что по Аркадии, например, «стреляя» сигареты, иногда прогуливается моряк с броненосца «Потемкин», а в одесском цирке бродят беспокойные души цирковых знаменитостей. Но самым богатым на представителей горнего мира считается Оперный театр. Он был просто обречен стать мистическим местом еще на этапе проектирования: среди других проектов архитекторов Фельнера и Гельмера наш театр носил тринадцатый номер.

оперный театр

Еще до революции в стенах самого красивого театра страны произошло убийство – актер прямо на сцене зарезал свою жену. Случилось это во время оперы Леонкавалло «Паяцы», которая, как известно, и построена на подобном сюжете. Один из актеров заезжей труппы приревновал свою жену к коллеге, и заколол ее ножом – точно так же, как Канио сделал это с Коломбиной.

Случилось это прямо во время спектакля на глазах у изумленной публики. Дамы падали в обморок, а мужчины порывались стащить негодяя со сцены и сдать властям. Актера арестовали прямо на сцене, а после суда отправили на каторгу. С тех пор в коридорах и гримерках оперного театра периодически стала звучать ария Канио «Смейся, паяц», которая местами переходила в зловещий хохот. Правда, после реконструкции, проведенной в театре, призрак замолчал, лишив сотрудников удовольствия послушать классику в его исполнении.

Гость оперного – Мишка Япончик

«Заглядывает» в Оперный театр и другой известный персонаж одесской истории – Мишка Япончик, хотя чаще, как говорят, его можно заметить в районе Молдаванки. При этом одесситам он не вредит, и ни в чем предосудительном после смерти замечен не был. Как известно, главный бандит Одессы обожал оперу, и история, которую рассказывают знающие люди, скорее, комична. Актеров Япончик уважал и даже опубликовал в одной из одесских газет объявление, в котором призывал коллег по цеху не грабить служителей Мельпомены. Однако кто-то из «подчиненных» к рекомендации «шефа» не прислушался, и однажды вечером дочиста обобрал приехавшего на гастроли Федора Шаляпина. Этого Япончик вынести не мог.

мишка япончик

После «Фауста», где Шаляпин пел Мефистофеля, Мишка предложил зрителям не расходиться. Подручные Япончика раздали им корзинки с тухлыми яйцами и гнилыми помидорами, а на сцену выволокли провинившегося грабителя, которого заставили петь куплеты Мефистофеля. После «выступления» зрителей попросили оценить искусство певца, используя то, что было у них под рукой. Ну, а Шаляпину  в тот же вечер вернули все украденное.

Одесский оперный театр славится не только своими привидениями, но и загадочными спектаклями. Самый известный – опера «Бал-маскарад» Джузеппе Верди, в которой представлена версия убийства короля Швеции Густава III. Спектакль часто сопровождался необъяснимыми явлениями: то во время спектакля гас свет, то пол начинал дрожать, то еще что-нибудь случалось. Ходили слухи, что виноват в этом не только запутанный сюжет, но и образ ведьмы Ульрики, связывающей мир живых и мир мертвых. Сами творческие люди в мистику не верили, и спектакль с репертуара не снимали.

Поклонница Леси Украинки

В русском театре количество привидений значительно уступает оперному. Здесь обитает только один призрак – дух знаменитой Сары Бернар. Очевидцы рассказывали, что звезда  бродит по театральным коридорам в роскошном костюме из какой-то драмы.

В 1881 году актриса побывала на гастролях в Одессе. Выступление актрисы чем-то не понравилось некоторым зрителям, и они после спектакля, пока Бернар садилась в карету,  освистывали ее и даже швырнули в дверцу булыжник. А после смерти Бернар ее призрак стал появляться в русском театре. Кстати, булыжник, которым запустили в карету, актриса приказала покрыть лаком и хранила его на письменном столе до самой смерти.

сара бернар

Не обошли призраки своим вниманием и музеи. Пальма первенства  по количеству всяких мистических историй принадлежит Литературному музею. Когда-то в здании располагались танцевальные классы. Во время занятий, как только за окнами вечерело, вдруг гасли свечи, раздавался шепот и легкие шаги, словно гости продолжали танцевать. Через какое-то время свечи сами собой снова зажигались. При этом кавалеры бледнели, а дамы падали в обморок. Владельцы танцклассов пригласили священника, который освятил здание, но духов это не отпугнуло.

Еще один фантом, который обитает в стенах Литературного музея, даже получил собственное имя — Розовая Дама. В бальном розовом платье таинственная дама, не обращая ни на кого внимания, танцует, а потом просто растворяется в воздухе. Сотрудники рассказывали, что с особенным любопытством она как-то рассматривала экспозицию Леси Украинки. Видно, творчество поэтессы произвело впечатление на неугомонного призрака.

Камин и призрак Павла

Как и во всех подобных сооружениях, в Воронцовском дворце обитают свои фантомы. Самый известный – призрак русского венценосца Павла I, убитого заговорщиками в Михайловском дворце в Санкт-Петербурге. Правда, призрак императора появляется только одну ночь в году – 12 марта, в годовщину собственной смерти.

призрак павла

Говорят, что Воронцовский дворец – единственное место в мире, где появляется призрак Павла. Почему для своих явлений он избрал именно Одессу, неизвестно. Можно предположить, что всему виной двери, ставни и камин, который привезли из Михайловского дворца. Возможно, император был настолько привязан к своему имуществу, что не пожелал с ним расставаться, и материализуется исключительно возле любимого камина.

Соньку видели в парке Шевченко

сонька золотая ручка

Не забывает Одессу и знаменитая Сонька Золотая Ручка. Ее «сфера деятельности»  – парк Шевченко, по аллеям которого она печально бродит, изредка останавливаясь и глядя в сторону порта, откуда пролегал ее последний путь на Сахалин. Правда, однажды она отступила от своего «маршрута» и проехалась от парка Шевченко до Французского бульвара на такси, расплатившись с водителем драгоценным камнем, который достала из-под ногтя. Правда ли это, сказать трудно, однако эта история также пополнила копилку одесских легенд, которые так бережно хранят жители города.

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Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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