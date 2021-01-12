Одесский фольклор заключается не только в языке и песнях. У одесситов есть даже свои привидения, а похвастать этим может не каждый город. По рассказам знатоков неофициальной истории Одессы, встретить фантомов можно как на улицах, так в музеях и театрах.

Сюжет спектакля повторился в жизни

В большинстве своем в Одессе привидения мирные, с чувством юмора – в общем, чисто одесские. Рассказывают, что по Аркадии, например, «стреляя» сигареты, иногда прогуливается моряк с броненосца «Потемкин», а в одесском цирке бродят беспокойные души цирковых знаменитостей. Но самым богатым на представителей горнего мира считается Оперный театр. Он был просто обречен стать мистическим местом еще на этапе проектирования: среди других проектов архитекторов Фельнера и Гельмера наш театр носил тринадцатый номер.

Еще до революции в стенах самого красивого театра страны произошло убийство – актер прямо на сцене зарезал свою жену. Случилось это во время оперы Леонкавалло «Паяцы», которая, как известно, и построена на подобном сюжете. Один из актеров заезжей труппы приревновал свою жену к коллеге, и заколол ее ножом – точно так же, как Канио сделал это с Коломбиной.

Случилось это прямо во время спектакля на глазах у изумленной публики. Дамы падали в обморок, а мужчины порывались стащить негодяя со сцены и сдать властям. Актера арестовали прямо на сцене, а после суда отправили на каторгу. С тех пор в коридорах и гримерках оперного театра периодически стала звучать ария Канио «Смейся, паяц», которая местами переходила в зловещий хохот. Правда, после реконструкции, проведенной в театре, призрак замолчал, лишив сотрудников удовольствия послушать классику в его исполнении.

Гость оперного – Мишка Япончик

«Заглядывает» в Оперный театр и другой известный персонаж одесской истории – Мишка Япончик, хотя чаще, как говорят, его можно заметить в районе Молдаванки. При этом одесситам он не вредит, и ни в чем предосудительном после смерти замечен не был. Как известно, главный бандит Одессы обожал оперу, и история, которую рассказывают знающие люди, скорее, комична. Актеров Япончик уважал и даже опубликовал в одной из одесских газет объявление, в котором призывал коллег по цеху не грабить служителей Мельпомены. Однако кто-то из «подчиненных» к рекомендации «шефа» не прислушался, и однажды вечером дочиста обобрал приехавшего на гастроли Федора Шаляпина. Этого Япончик вынести не мог.

После «Фауста», где Шаляпин пел Мефистофеля, Мишка предложил зрителям не расходиться. Подручные Япончика раздали им корзинки с тухлыми яйцами и гнилыми помидорами, а на сцену выволокли провинившегося грабителя, которого заставили петь куплеты Мефистофеля. После «выступления» зрителей попросили оценить искусство певца, используя то, что было у них под рукой. Ну, а Шаляпину в тот же вечер вернули все украденное.

Одесский оперный театр славится не только своими привидениями, но и загадочными спектаклями. Самый известный – опера «Бал-маскарад» Джузеппе Верди, в которой представлена версия убийства короля Швеции Густава III. Спектакль часто сопровождался необъяснимыми явлениями: то во время спектакля гас свет, то пол начинал дрожать, то еще что-нибудь случалось. Ходили слухи, что виноват в этом не только запутанный сюжет, но и образ ведьмы Ульрики, связывающей мир живых и мир мертвых. Сами творческие люди в мистику не верили, и спектакль с репертуара не снимали.

Поклонница Леси Украинки

В русском театре количество привидений значительно уступает оперному. Здесь обитает только один призрак – дух знаменитой Сары Бернар. Очевидцы рассказывали, что звезда бродит по театральным коридорам в роскошном костюме из какой-то драмы.

В 1881 году актриса побывала на гастролях в Одессе. Выступление актрисы чем-то не понравилось некоторым зрителям, и они после спектакля, пока Бернар садилась в карету, освистывали ее и даже швырнули в дверцу булыжник. А после смерти Бернар ее призрак стал появляться в русском театре. Кстати, булыжник, которым запустили в карету, актриса приказала покрыть лаком и хранила его на письменном столе до самой смерти.

Не обошли призраки своим вниманием и музеи. Пальма первенства по количеству всяких мистических историй принадлежит Литературному музею. Когда-то в здании располагались танцевальные классы. Во время занятий, как только за окнами вечерело, вдруг гасли свечи, раздавался шепот и легкие шаги, словно гости продолжали танцевать. Через какое-то время свечи сами собой снова зажигались. При этом кавалеры бледнели, а дамы падали в обморок. Владельцы танцклассов пригласили священника, который освятил здание, но духов это не отпугнуло.

Еще один фантом, который обитает в стенах Литературного музея, даже получил собственное имя — Розовая Дама. В бальном розовом платье таинственная дама, не обращая ни на кого внимания, танцует, а потом просто растворяется в воздухе. Сотрудники рассказывали, что с особенным любопытством она как-то рассматривала экспозицию Леси Украинки. Видно, творчество поэтессы произвело впечатление на неугомонного призрака.

Камин и призрак Павла

Как и во всех подобных сооружениях, в Воронцовском дворце обитают свои фантомы. Самый известный – призрак русского венценосца Павла I, убитого заговорщиками в Михайловском дворце в Санкт-Петербурге. Правда, призрак императора появляется только одну ночь в году – 12 марта, в годовщину собственной смерти.

Говорят, что Воронцовский дворец – единственное место в мире, где появляется призрак Павла. Почему для своих явлений он избрал именно Одессу, неизвестно. Можно предположить, что всему виной двери, ставни и камин, который привезли из Михайловского дворца. Возможно, император был настолько привязан к своему имуществу, что не пожелал с ним расставаться, и материализуется исключительно возле любимого камина.

Соньку видели в парке Шевченко

Не забывает Одессу и знаменитая Сонька Золотая Ручка. Ее «сфера деятельности» – парк Шевченко, по аллеям которого она печально бродит, изредка останавливаясь и глядя в сторону порта, откуда пролегал ее последний путь на Сахалин. Правда, однажды она отступила от своего «маршрута» и проехалась от парка Шевченко до Французского бульвара на такси, расплатившись с водителем драгоценным камнем, который достала из-под ногтя. Правда ли это, сказать трудно, однако эта история также пополнила копилку одесских легенд, которые так бережно хранят жители города.

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