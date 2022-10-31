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На Одесской таможне в брошенном контейнере нашли… вертолет

На Одесской таможне в брошенном контейнере нашли… вертолет

Незадекларированный вертолет, автомобили и множество ценных вещей обнаружили работники прокуратуры в брошенных на таможне в Одессе контейнерах.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Сейчас прокуратура расследует возможные злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесской таможни.

В ходе следственных действий было установлено, что в зоне деятельности Одесской таможни находится 138 контейнеров с разными грузами, которые находятся под таможенным контролем более 180 дней. По закону имущество из таких контейнеров должно быть передано таможней в пользу государства. Но одесские таможенники бездействовали.

После обысков на территории контейнерных терминалов там были обнаружены консервированные продукты, алкоголь, швейные машины, автомобили, спортинвентарь, обувь и многое другое.

А в одном из контейнеров был обнаружен вертолет Ми-2, находившийся там с 2007 года.

Когда следствие завершится, летающая машина будет передана Силам обороны Украины.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на Одесской таможне нашли «сокровища» в забытых контейнерах.

ГБР выявило на Одесской таможне схему сокрытия товаров от растаможки. Уже выявлен убыток для бюджета в 47 миллионов гривен.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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