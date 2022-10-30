День в Одессе: Мишка Япончик – бандит или народный герой?

В этот день, 30 октября, ровно 131 год назад в Одессе родился легендарный налетчик Мишка Япончик. Отношение историков к нему было неоднозначным: одни считали его чуть ли не исчадием ада, другие – национальным героем и рассказывали о нем легенды.

Родился Мойше-Яков Винницкий на Молдаванке, в доме по улице Госпитальной, 23. Отец его Меер-Вольф Винницкий принадлежал к мещанскому сословию.

В 14 лет Мойше участвовал в покушении на полицейского пристава, а когда ему исполнилось 16 лет, вступил в еврейский отряд самообороны. Тогда же он взял в руки свой первый «шпалер», как в уголовном мире называли пистолет. В 17 лет Винницкий получил свой первый срок – 12 лет каторжных работ, за участие в молодежной организации анархистов-террористов.

В 1917 году Михаил вышел из тюрьмы и стал легендарным Мишкой Япончиком – «королем» одесского преступного мира. Одни историки считают, что кличку Япончик он получил за азиатский разрез глаз, а другие уверены, что за рассказы «коллегам по оружию» о том, как живут и «работают» японские воры.

Япончику подчинялись примерно четыре тысячи одесских налетчиков, которые не делали никакого различия между буржуями и большевиками и грабили всех подряд. Считается, что именно в то время Япончик заложил основы «понятий», по которым до сих пор живет уголовный мир.

Несмотря на то, что Япончик был бандитом, в Одессе о нем рассказывали легенды почище, чем о Робин Гуде. Например, по одной из них, Япончик помог бедной девушке с украшениями на свадьбу. Он передал записку владельцу крупного ювелирного магазина, который тут же подарил невесте свадебный гарнитур.

Проникшись «благородными» идеями большевизма, Япончик вступил в Красную армию и сформировал из бандитов 54-й стрелковый украинский полк. В августе 1919 года командир кавалерийского дивизиона некий Урсулов на станции Вознесенск застрелил Мишку Япончика. Выстрел был произведен в спину.

Ирина СОРОКИНА

Источник: jew-observer.com