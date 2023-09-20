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Из-за чего в Одессе запретили ездить на мотоциклах сто лет назад

Из-за чего в Одессе запретили ездить на мотоциклах сто лет назад

Сообщение об официальном ограничении езды на мотоциклах по дорогам Одессы впервые была опубликована в газете «Маленькие одесские новости» 19 сентября 1914 года. Одесские власти пытались хоть как-то защитить жителей города и снизить пугающий шумовой эффект от этого сравнительно нового вида транспорта.

Владельцы мотоциклов и в то время не считались с нервами одесситов. Мотоциклетки, как их тогда называли, вызывали у одесситов «сильное беспокойство» своим шумом, запахом и треском. Они двигались с большой скоростью и периодически провоцировали аварии, а иногда и калечили пешеходов. Поэтому градоначальник Одессы запретил движение мотоциклов по центральным улицам города — Дерибасовской, Пушкинской, Ришельевской, Преображенской, Екатерининской, Садовой, Ланжероновской, Большой Арнаутской и по Николаевскому бульвару. 

В Одессе правила дорожного движения действовали с 1903 года, и владельцы «автоматических экипажей» обязаны были их соблюдать. В границах Одессы все водители должны были подчиняться правилам, изложенным в распоряжении городского головы, которое носило длинное название «Проект обязательных постановлений о перевозке пассажиров и грузов на автоматических экипажах в пределах Одесского градоначальства».

Мотоциклет мотоцикл

Чтобы быть уверенным в том, что дымящее и рычащее средство передвижения — точно «мотоциклет», существовало даже специальное определение, какой транспорт можно так называть. В то время мотоциклом называли «автоматический экипаж, на котором ездят, сидя на седле, который имеет не более трех колес и весит в готовом для езды состоянии, но без запаса топлива… не более 10 пудов» (около 164 килограммов).

Скорость мотоциклов ограничивалась до 20 верст, то есть примерно 22 километров в час. Кроме того, их владельцы обязаны были ездить с закрытыми глушителями, только по правой стороне дороги, снижать скорость на перекрестках и у мест остановки трамваев и не имели права игнорировать сигналы полиции. 

Источники: starosti.ru, karopka.ru, focus.ua

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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