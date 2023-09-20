Из-за отключения воды в Одессе сегодня бюветы работают по новому графику

Из-за масштабного отключения воды в Одессе работу 15-ти бюветных комплексов в Одессе продлят на два часа.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства
Отпуск воды будет происходить до 22:00 в бюветах по следующим адресам:
- сквер Прохоровский;
- улица Дальницкая, 25;
- улица Просвещения, 1Д;
- улица Гераниева;
- улица Шестая станция Большого Фонтана;
- проспект Небесной Сотни, 14;
- проспект Маршала Говорова;
- улица Инглези;
- сквер Мечникова;
- проспект Академика Глушко, 1;
- улица Ицхака Рябина;
- сквер Старозарный;
- сквер Михайловский;
- проспект Гагарина, 33;
- улица Космонавтов, 17.
Отпуск воды в бювете на улице Крымская будет проходить по обычному графику до 20:00.
Напомним, что отключение воды связано с ремонтом о магистрального водовода.
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