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Из-за отключения воды в Одессе сегодня бюветы работают по новому графику

Из-за отключения воды в Одессе сегодня бюветы работают по новому графику

Из-за масштабного отключения воды в Одессе работу 15-ти бюветных комплексов в Одессе продлят на два часа.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства

Отпуск воды будет происходить до 22:00 в бюветах по следующим адресам:

  • сквер Прохоровский; 
  • улица Дальницкая, 25;
  • улица Просвещения, 1Д;
  • улица Гераниева;
  • улица Шестая станция Большого Фонтана;
  • проспект Небесной Сотни, 14;
  • проспект Маршала Говорова;
  • улица Инглези;
  • сквер Мечникова;
  • проспект Академика Глушко, 1;
  • улица Ицхака Рябина;
  • сквер Старозарный;
  • сквер Михайловский;
  • проспект Гагарина, 33;
  • улица Космонавтов, 17. 

Отпуск воды в бювете на улице Крымская будет проходить по обычному графику до 20:00

Напомним, что отключение воды связано с ремонтом о магистрального водовода.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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