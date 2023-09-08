Где в Одессе находился магазин велосипедов Сергея Уточкина?

Дом по Екатерининской улице, 7, которым владела семья Родоканаки, можно назвать одним из самых экстравагантных зданий Одессы. Оно выстроено в стиле эклектики с элементами ренессанса, а отделка мансарды напоминает о североевропейской архитектуре.

К строительству и реконструкции дома, что называется, приложили руку несколько известных одесских архитекторов. В строительстве, которое началось в 1840 году, принимали участие архитекторы Каэтано Даллаква и Георгий Торричелли, а архитекторы Феликс Гонсиоровский и Герман Шеврембрандт позже перестраивали здание и занимались его реконструкцией.

Дом имеет форму параллелепипеда, расположенного вдоль Екатерининской. Фасад визуально можно разделить на пять частей, и в последней из них, граничащей с соседним зданием, расположена изящная пешеходная арка. Через нее можно попасть из Пале-Рояля прямо на Екатерининскую улицу. Внутри арки из-за разницы в высоте почвы оборудована лестница, по которой можно подняться с улицы в сквер и наоборот.

В построенном здании разместили крупнейшие магазины торговых рядов Пале-Рояля. Их оригинальные двери и резные переплеты витрин можно увидеть и сегодня. Кстати, именно здесь, среди элитных торговых заведений, в свое время размещался магазин автомобилей и велосипедов Сергея Уточкина. Еще недавно на стене можно было увидеть сохранившуюся с тех времен фреску-рекламу магазина Уточкина, однако в 2012 году при ремонте ее полностью закрасили.

Вход в жилую часть здания сохранил оригинальную дверь с коваными решетками. Над дверью уже в наше время был установлен декоративный козырек, выполненный в исторических традициях. Перила лестницы набраны из чугунных балясин, однако оригинальные украшения сохранились только на верхних пролетах лестницы, а на нижних их заменили современными, совершенно другого дизайна..

Источник: all.archodessa.com

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