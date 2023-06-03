За что начали серьезно наказывать украинских водителей

Теперь за нарушение правил дорожного движения водителям грозят серьезные штрафы, которые не ограничиваются только денежным взысканием, но и могут грозить арестом и вообще лишением водительских прав.

Так, согласно статье 130 КУаАП, за вождение в нетрезвом состоянии можно получить штраф в размере до 51 тыс. грн. Кроме того, закон предусматривает арест, лишение прав и конфискацию авто.

Штраф предусмотрен как за вождение в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, так и за отказ пройти освидетельствование. То есть если водитель откажется доказать, что он трезв, по закону он понесет такое же наказание, как и за вождение в состоянии опьянения.

Итак, какие штрафы грозят недобросовестным водителям?

по ч. 1 ст. 130 КУаАП предусмотрен штраф в размере 17 тыс. грн с лишением права управления на 1 год;

предусмотрен штраф в размере 17 тыс. грн с лишением права управления на 1 год; по ч. 2 ст. 130 за повторное нарушение в течение года водитель получит штраф 34 тыс. грн с лишением права управления на 3 года с изъятием авто или без такого либо админарест на 10 суток с возмездным изъятием транспортного средства или без такового;

за повторное нарушение в течение года водитель получит штраф 34 тыс. грн с лишением права управления на 3 года с изъятием авто или без такого либо админарест на 10 суток с возмездным изъятием транспортного средства или без такового; по ч. 3 ст. 130 за нарушение дважды в течение года – штраф в размере 51 тыс грн с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства;

за нарушение дважды в течение года – штраф в размере 51 тыс грн с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства; по ч. 4 ст. 130 предусмотрен штраф в 34 тыс. грн или административный арест сроком 15 суток, с лишением права управления транспортными средствами сроком 3 года.

Кроме того:

за отсутствие прав или регистрационного документа на авто украинским автолюбителям грозит штраф в размере 425 грн;

а за поездку на незарегистрированном авто, без номерного знака или номерами, заляпанными грязью, придется заплатить уже 850 грн штрафа;

за нарушение ПДД, которое привело к аварийной ситуации, выпишут штраф 850 грн;

любителям скорой езды следует знать, что за нарушение скоростного режима в населенных пунктах в пределах 20-50 км/ч им придется отдать 340 грн.

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