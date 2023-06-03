Новости Одессы и Одесской области

За что начали серьезно наказывать украинских водителей

За что начали серьезно наказывать украинских водителей

Теперь за нарушение правил дорожного движения водителям грозят серьезные штрафы, которые не ограничиваются только денежным взысканием, но и могут грозить арестом и вообще лишением водительских прав.

Так, согласно статье 130 КУаАП, за вождение в нетрезвом состоянии можно получить штраф в размере до 51 тыс. грн. Кроме того, закон предусматривает арест, лишение прав и конфискацию авто.

Штраф предусмотрен как за вождение в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, так и за отказ пройти освидетельствование. То есть если водитель откажется доказать, что он трезв, по закону он понесет такое же наказание, как и за вождение в состоянии опьянения.

Итак, какие штрафы грозят недобросовестным водителям?

  • по ч. 1 ст. 130 КУаАП предусмотрен штраф в размере 17 тыс. грн с лишением права управления на 1 год;
  • по ч. 2 ст. 130 за повторное нарушение в течение года водитель получит штраф 34 тыс. грн с лишением права управления на 3 года с изъятием авто или без такого либо админарест на 10 суток с возмездным изъятием транспортного средства или без такового;
  • по ч. 3 ст. 130 за нарушение дважды в течение года – штраф в размере 51 тыс грн с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства;
  • по ч. 4 ст. 130 предусмотрен штраф в 34 тыс. грн или административный арест сроком 15 суток, с лишением права управления транспортными средствами сроком 3 года.

Кроме того:

  • за отсутствие прав или регистрационного документа на авто украинским автолюбителям грозит штраф в размере 425 грн;
  • а за поездку на незарегистрированном авто, без номерного знака или номерами, заляпанными грязью, придется заплатить уже 850 грн штрафа;
  • за нарушение ПДД, которое привело к аварийной ситуации, выпишут штраф 850 грн;
  • любителям скорой езды следует знать, что за нарушение скоростного режима в населенных пунктах в пределах 20-50 км/ч им придется отдать 340 грн.

Читайте также: Таксисты бывают разные: все разновидности в одной статье.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить