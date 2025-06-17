Ключевые моменты:

Время работы кафе и ресторанов в Одесской области решено было продлить;

Несмотря на то, что открываться заведения могут рано, действует важное ограничение.

Соответствующее решение приняли областная военная администрация (ОВА) и оперативно-тактическая группировка «Одесса».

Как сообщили в ОВА, время работы заведений решено было продлить после обращений частных предпринимателей области.

В то же время, несмотря на то, что открываться заведения могут в 7:00 часов утра, действует важное ограничение: включать музыку внутри помещений запрещено до 9:30 в связи с тем, что в 9:00 по всей Украине проводится общенациональная минута молчания.

Кроме того, с 23:00 до 9:30 часов запрещается использовать осветительные приборы, ухудшающие демаскировочные признаки населенных пунктов.

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