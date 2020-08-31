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Мощный взрыв в Одессе уничтожил несколько предприятий: как это было

Мощный взрыв в Одессе уничтожил несколько предприятий: как это было

31 августа 1918 года в районе Бугаевки и Второй Заставы произошла одна из самых сильных техногенных катастроф — взорвались артиллерийские склады.

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Во время Первой мировой войны с этих складов, которые располагались на Бугаевке в районе Водяной балки, боеприпасы поступали на Румынский фронт. Также этими снарядами снабжали русскую армию, которая воевала на территории Турции.

В 15 часов 20 минут 31 августа на территории складов прозвучал первый взрыв, затем последовало еще несколько мощных взрывов, после которых разгорелся страшный пожар. То, что не смогли разрушить взрывы, уничтожил огонь.

Буквально через несколько часов пожарами была охвачена обширная территория — от Дюковского парка до Стрельбищного поля.

Огонь перекинулся на Хлебный городок, который находился между Первой и Второй Заставами. Там хранились огромные запасы зерна, которые сгорели практически полностью. Тушили пожар около 10 часов.

Жители района в ужасе выскакивали из домов кто в чем был и бежали к морю. Повсюду раздавались крики и плач. Более 700 человек были убиты и ранены и, по разным подсчетам, от четырех до 20 тысяч одесситов остались без жилья.

К вечеру 31 августа прекратил работу центральный телеграф, телефонная станция, остановилось движение пассажирских поездов. С 10 часов вечера в городе ввели комендантский час.

Катастрофа коснулась практически всех районов Одессы. Взрывами и пожарами были уничтожены заводы Бродского, Раухвегера, Яловикова, Арпса, химический завод, мыловаренная фабрика и паровая мельница, а также жилые дома в районе Бугаевки, Дальних и Ближних Мельниц, Молдаванки и Слободки.

Одесса в это время входила в состав Украинской державы гетмана Павла Скоропадского и была оккупирована войсками Австро-Венгрии и Германии. Официально виновных в катастрофе так и не нашли, хотя немцы считали виновными англичан, а украинская власть — советскую. Единственное, что можно было сказать точно, — это то, что взрывы спровоцировало нарушение условий хранения боеприпасов, а также небрежность ответственных лиц.

Источники: od.vgorode.ua, uc.od.ua

Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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