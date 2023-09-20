В поселке Одесской области эвакуировали полсотни жителей: что произошло?

Большой пожар разгорелся в поле в селе Ивановка Березовского района. Полицейским пришлось эвакуировать местных жителей.

Об этом сообщает ГСЧС и полиция Одесской области.

По словам спасателей, из-за человеческой беспечности, только за последние несколько дней там выгорело почти 8 гектар сухостоя.

Днем, 19 сентября, из-за ветреной погоды огонь начал стремительно распространяться в сторону поселка. Под угрозой оказались жилые дома, спортшкола, трансформаторы, от которых питаются рядом расположенные населенные пункты.

Первыми по вызову местных жителей прибыли полицейские. Они эвакуировали полсотни людей из зданий, располагавшихся вплотную к огню, и подручными средствами начали тушить пожар. На помощь быстро прибыли сотрудники ГСЧС.

«Казалось, что пламя было быстрее нас, но совместными усилиями с пожарными и горожанами нам удалось потушить его, не дав опрокинуться на сооружения и не допустив тяжелых последствий», — рассказал начальник отдела полиции №1 Березовского районного отдела полиции Александр Кучугура.

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