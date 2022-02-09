Как сделать улицы Одессы безопасными?

Одесские улицы сегодня даже с натяжкой нельзя назвать безопасными. Правила нарушают как водители, так и пешеходы, что приводит к многочисленным ДТП. После смертельных случаев на некоторых опасных участках появляются пешеходные переходы или светофоры. Но не всегда такие локальные изменения ведут к решению проблемы. Эта статья о том, как снизить скорость автомобилей и сделать передвижение по городу безопасным.

Ежегодно на дорогах Украины происходит в среднем 150 тысяч ДТП. В тройку антилидеров входит и Одесская область, уступающая только Киеву и Киевской области. Так, с января по декабрь 2021 года только в Одессе произошло 11,5 тыс. ДТП. В авариях травмировались 915 человек, еще 42 человека погибли.

Самые опасные участки дорог Одессы:

перекресток проспекта Небесной Сотни, улицы Инглези и улицы Космонавта Комарова;

проспект Небесной Сотни, 2;

перекресток улицы Академика Филатова, площади Толбухина и Люстдорфской дороги;

перекресток улиц Генерала Петрова и Варненской;

площадь Бориса Деревянко, 1;

Привокзальная площадь, 2;

улица Водопроводная, 1-5;

перекресток улиц Семена Палия и Академика Заболотного;

перекресток улиц Николаевская дорога и Лиманная;

перекресток проспекта Добровольского и улицы Академика Заболотного;

угол улиц Разумовская-Мясоедовская;

угол улиц Прохоровская-Мясоедовская;

угол улиц Балковской и Бабеля;

улица Балковская, 115.

Конечно, украинская и, в частности одесская ситуация, значительно лучше, чем, к примеру, китайская. Там уровень смертности на дорогах в среднем доходит до десятков тысяч в год. Кстати, сами китайцы главной причиной многочисленных ДТП считают изобилие водителей-самоучек, покупающих себе водительское удостоверение (ничего не напоминает?). Но, как говорится, нам от этого не легче. Тем более, что – и это хорошая новость – проблема решаема. Вот только с оговоркой. Успешный результат возможен исключительно при политической воле и готовности городской администрации к действиям.

Что должно стать аксиомой для горсовета

Самым важным фактором, определяющим скорость вождения, являются не предупреждения об ограничении скорости и не интервалы переключения сигналов светофора. Скорость диктуется планировкой улицы.

«В городах мы выбираем скорость движения исходя из ощущения безопасности. Скорость связана с чувством комфорта, которое в свою очередь является функцией взаимодействия с окружающей обстановкой: в частности, есть ли на дороге встречные и припаркованные машины, насколько широки полосы движения, есть ли на улице велосипедисты, какова прямая видимость»,

– отмечает специалист по городскому планированию Джефф Спек.

Как повысить безопасность на одесских дорогах?

Как же повысить безопасность на дорогах и заставить водителя снизить скорость до положенной в черте города?

Просторные дороги заставляют водителей ездить быстрее и нахальнее

Известно, что инженеры-дорожники исходят из предположения, что по некоторым дорогам (к примеру, улицы Разумовская или Балковская) будут ездить быстро. Так появляются широкие ряды движения и надежда на то, что водители станут соблюдать достаточный интервал между движущимися автомобилями, а значит безопасность движения повысится. Но более широкие полосы движения не только не обеспечивают соблюдение установленного ограничения скорости, но и провоцируют ее увеличение. Специалисты уверены, что отсутствие на дороге препятствий для превышения скорости уничтожают любые преимущества в безопасности, которые могла бы дать дополнительная ширина полос движения.

При капремонте улиц необходимо продумывать на дорогах «препятствия» для машин

Как ни странно, ради безопасности абсолютно всех участников движения необходимо создавать в некотором роде препятствия для автомобилистов. И для нашего города с характерным пересечением улиц под прямым углом одним из удачных решений является расширение тротуара на переходе. Дело в том, что широкий участок улицы в месте перехода сам по себе не посылает водителям никаких сигналов о необходимости притормозить. Более того, углы таких перекрестков провоцируют водителей на «срезание» углов на поворотах. В результате они входят в повороты на высокой скорости, а пешеходам не остается никакой защиты от поворачивающих машин.

Сравнимая с автомагистралями ширина полосы движения побуждает водителей и в городе гнать с той же скоростью.

Защита пешеходных переходов

На многих улицах Одессы первый шаг пешеход делает даже не на полосу движения автомобилей, а на полосу их парковки, то есть на ту часть дороги, которую водителям труднее всего видеть. Их поле зрения часто перекрыто припаркованными автомобилями или другими препятствиями.

Пешеходов, ступивших на проезжую часть, которая обычно расположена на пятнадцать сантиметров ниже тротуара, еще сложнее заметить. Это дополнительно увеличивает риск пешехода попасть под машину.

Вынос тротуаров как один из вариантов «препятствий»

А теперь разберем картинку ниже. Расширительные выносы тротуаров (выделены бледно-серым цветом в тон «зебре») максимально сокращают дистанцию перехода и высвобождают для пешеходов пространство по ширине парковочных полос, где стоянка транспортных средств так или иначе запрещена ПДД. Кроме того, пешеходы, собирающиеся переходить проезжую часть, становятся заметнее водителям, и те инстинктивно сбрасывают скорость.

Пример Праги

Подобные выносы тротуаров по обеим сторонам улицы (не в каждом случае, но во многих) могут значительно сократить пространство, по которому движутся машины и которое надо преодолеть пешеходам. Сужение дороги в области переходов не приводит к автоматическому сокращению полос движения, но дает водителям весьма сильный сигнал о необходимости сбросить скорость.

Вот несколько примеров из Праги:

Интересный результат показывает практика городов, внедряющих безопасные дороги: водители, оказавшись в условиях повышенной тесноты на дороге, обнаруживают склонность проявлять бóльшую осторожность и снижают скорость. А это приводит к значительному уменьшению количества аварий. Повторим, узкие полосы движения и изменения в планировке улиц сигнализируют водителям о необходимости снизить скорость и оставаться в своем ряду.

Резюме

Часто одесские чиновники ссылаются на то, что у города нет денег на создание так называемых «островков безопасности», велодорожек, новых разметок и дополнительной подсветки. Но есть ли политическая воля? Тем более, что все это можно заложить заранее в уличные капремонты, которые в Одессе проходят постоянно. Просто потому, что безопасность на дорогах должна быть приоритетом города. В этом материале мы тезисно рассмотрели один вопрос, но и дальше будем рассматривать транспортные проблемы и искать пути решения, опираясь на практику прогрессивных городов.

Мария Котельникова

За основу статьи взята информация из книги «Битва за города. Как изменить наши улицы» (авторы – бывший комиссар Департамента транспорта Нью-Йорка (2007-2013) Джанет Садик-Хан и специалист в сфере медиа и транспортных коммуникаций Сет Соломонов)

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