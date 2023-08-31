Страшный пожар в Одессе: 109 лет назад сгорел крупнейший на юге маслобойный завод

30 августа 1914 года газета «Одесские новости» сообщила, что в Одессе в результате пожара полностью сгорел крупнейший на юге империи маслобойный завод, принадлежавший торговому дому «Лютов и сыновья».

Основателем этого торгового дома был купец Михаил Лютов. Его заводы, расположенные в разных городах империи, производили льняное масло на экспорт. Для расширения торговли купец обратил внимание на Одессу, которая была одним из крупнейших портов в стране. В одесский порт приходили корабли со всех концов мира, и для их ремонта требовалось огромное количество олифы. Однако поблизости от города заводов, где варили бы олифу, не было. И Лютов построил маслобойный завод в Одессе, на Пересыпи, недалеко от Ярмарочной площади.

В 1893 году его сын Василий переехал в город у моря и стал руководить семейным предприятием. Производство специализировалось на изготовлении масел из миндальных, абрикосовых, сливовых, вишневых косточек, которые пользовались спросом у производителей кондитерских и парфюмерных изделий во всех странах Европы. Кроме того, завод представлял собой практически безотходное производство — из твердых косточковых оболочек здесь делали древесный уголь для химических фильтров.

В конце августа 1914 года то ли из-за халатности рабочих, то ли из-за сильной жары на территории завода начался пожар. Огромные чаны плавились от высокой температуры, а разлившееся горящее масло образовало сплошное пылающее море. Тяжелые маслобойные машины от чудовищной температуры превращались в гигантские лужи раскаленного металла.

Пожар напугал жителей близлежащих домов, и рядом с заводом собралась огромная толпа. «Одесские новости» писали, что убытки владельцев были огромными, хотя здание и было застраховано на 120 тысяч рублей.

Несмотря на это, завод косточковых масел существует и поныне. В этом году он отмечает свое 130-летие.

Источники: starosti.ru, tripoli.land

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