Транспорт в Одессе: куда обращаться, если что-то не так в маршрутке или трамвае?

Читатели «Одесской жизни» неоднократно обращались в редакцию с вопросом, что им делать и куда обращаться, если их обидели в общественном транспорте.

Причины недовольства разные: в салоне грязно, водитель грубит, разговаривает по телефону, курит, слушает громкую музыку, нарушает правила дорожного движения или график движения. «Одесская жизнь» выясняла, что делать в таких ситуациях.

Жалуемся по телефону

Вы можете пожаловаться на перевозчика в Единый центр обращения граждан города Одессы по номерам телефонов — 15-35 или (048) 705-55-55.

В жалобе необходимо указать:

маршрут автобуса, троллейбуса или трамвая;

его номера — если маршрутка (автомобильные номера), если электротранспорт — его бортовой номер (находится с правой или с левой стороны транспорта);

причина жалобы, время и место происшествия;

данные водителя (желательно фамилию, имя, отчество, какую компанию-перевозчика представляет).

Всю эту информацию запишут и отправят на рассмотрение в городской департамент транспорта, связи и организации дорожного движения. Там, кстати, тоже можно оставить жалобу на перевозчика, позвонив по номеру (048) 705-98-00, или отправить письмо по адресу улица Богдана Хмельницкого, 18.

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Кто перевозит пассажиров в Одессе?

Если вы знаете, какая компания занимается перевозками, можете оставить жалобу владельцу транспорта.

ТРАМВАИ И ТРОЛЛЕЙБУСЫ — в подчинении коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс», куда и следует направлять претензии.

МАРШРУТНЫЕ ТАКСИ — на балансе как частных, так и коммунальных перевозчиков. Среди них:

ПАО «Севертранс» — маршрутки №№120, 130, 190, 165, 242, 240, 250, 104, 126, 127, 129, 130, 131, частично — 232а.

ООО «Турист» — маршрутки №№4, 7, 105, 105а, 111, 112, 124, 135, 150, 168, 171, 197, 198, 214.

ООО «Вираж» — маршрутки №№8, 11, 18, 23, 121,146, 175, 185, 203, частично — 232а.

ООО «Авторух сервис» — маршрутки №№128, 201, 202 и 208.

ООО «Автотранс-Украина» — маршрутки №№137 и 145.

ЧП «Старс Транс» — маршрутки №№145 и 149.

ООО «Гленкор-Юг» — маршрутки №№148 и 280.

ООО «Скоростные автобусные маршруты» — №№220, 220а и 208.

КП «Одесгорэлектротранс» — маршрутки №№6, 16, 190, 191, 233, 237 и 288.

Перевозчик или водитель тоже имеют право пожаловаться на пассажира, если его права нарушили или помешали работе. Они могут обратиться за помощью в те же службы или вызвать полицию.

Как наказывают нарушителей?

Наказание за некачественное обслуживание пассажиров в общественном транспорте может быть разным. Как нам сообщили в Едином центре обращения одесситов и в департаменте транспорта, все зависит от ситуации и причины жалобы. Это может быть выговор водителю, отстранение на время от работы, штраф для компании или увольнение сотрудника.

Проверили на себе

Журналист «Одесской жизни» проверила номера телефонов, по которым можно жаловаться, если ваши права нарушили.

По телефону Одесского областного управления защиты прав потребителей (0482) 22-61-68 никто не ответил. Более того, этот номер уже недействителен.

Теперь звонить нужно в Главное управление Госпродпотребслужбы Одесской области по номеру

(048) 716-13-01. Но пассажирам об этом почему-то никто не сообщает.

Также мы попытались связаться с «Ассоциацией одесских перевозчиков» — (048) 705-51-51. Туда тоже не дозвонились — в течение рабочего дня никто не ответил.

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