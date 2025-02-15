Анекдот про ковид и туберкулез

Начнем с анекдота, родившегося относительно недавно – в ковидную пору. Едут люди в маршрутке, все в масках, с опаской друг на друга посматривают: смертельный ковид в разгаре. И тут мужик заходит, кашляет со страшной силой. Народ в салоне на него с нескрываемой ненавистью смотрит, а он людей успокаивает: та не ковид это, вот справка. Туберкулез у меня в открытой форме, успокойтесь! И люди облегченно вздыхают: мол, туберкулез – это мелочи жизни…

Почему вдруг вспомнил? А на просторах украинского интернет-аукциона «Виолити» наткнулся на интересный одесский лот «Лотерейный билет в пользу туберкулезного трехдневника» 1924 года (см. фото). Давайте считать, что это повод вкратце «обкашлять» (обговорить) эту тему, ведь туберкулез на сегодняшний день – вовсе не забытый диагноз.

Роберт Кох – немецкий врач, микробиолог, в 1882 году открыл возбудителя туберкулеза, а затем создал вакцину «Туберкулин». В россии туберкулез был более чем распространен: в 1911 году было зарегистрировано 1 миллион 16 тысяч больных.

Как боролись с туберкулезом в Российской империи

В том году на Международной гигиенической выставке в Дрездене россия была названа лидером в худшем смысле: первое место в Европе по смертности от туберкулеза! Борьбу с этой бедой старались, как могли, вести общественные организации, медицинские общества, за счет пожертвований частных лиц существовала Всероссийская Лига борьбы с туберкулезом.

Но «царь-батюшка» особо не расщедривался: в том же 1911-м правительство субсидировало Лиге 10 тысяч рублей, а это составляло «аж» 0,3% от ее бюджета. Но эффективность борьбы с туберкулезом была низкой.

Ситуация в 1914-1917 гг. приняла характер эпидемии, она угробила порядка 2 миллионов людей, т.е. 2% населения империи. Октябрьский 1917-го года переворот ничего не улучшил, при монастырях и синагогах были закрыты богадельни, где ютились немощные и хворые. По данным из Белоруссии за 1922 год, от туберкулеза умирал каждый третий от общего числа умерших.

Туберкулез в Одессе!? Таки да…

Тогда в СССР начали проводить т.н. туберкулезные трехдневники. Их целью был сбор пожертвований, проведение разъяснительной работы. Проходили они в 30 городах. Лозунги были различными: «Туберкулез – болезнь капиталистического строя! Только коммунизм победит туберкулез!», «Туберкулез можно победить и его необходимо победить. Помни об этом, пролетарий!»

Прочитав на одесском лотерейном билете 1924 года весьма глубокую мысль «Борьба с туберкулезом есть дело самих трудящихся», автор этих строк ахнул: так вот откуда авторы «12 стульев» одесситы Ильф и Петров почерпнули текст лозунга, висевшего на клубе «Картонажник» города Васюки: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих!»

Минул ровно век с той поры. Капиталистический строй не побежден, долгожданный коммунизм так и не наступил – вот и выходит, что проблема туберкулеза не снята с повестки дня. В период моей четвертьвековой журналистской деятельности в родном Херсоне мне неоднократно приходилось поднимать эту тему.

Туберкулез остается большой бедой для украинцев

Так сложилось, что у нас в самом центре города, в огромном дворце – чуть ли не ровеснике Херсона функционировала на базе СИЗО (следственный изолятор) межобластная специализированная туберкулезная больница. Туда со всей страны свозили туберкулезных «зэков».

В связи с этим обстановка в Херсоне по туберкулезной теме была далеко не из лучших. Но все еще более драматизировалось, когда в украинскую медицину пришла «Женщина с Косой» (не в прямом смысле, не Юля, а в переносном – Ульяна Супрун на пост врио руководителя Минздрава). Она начала процесс т.н. «оптимизации», и под ее «асфальтовый каток» тут же попала противотуберкулезная отрасль херсонской медицины…

А что у нас в государственном масштабе? По данным Центра общественного здоровья Украины, показатель за 2021 год по нашей стране – 44 случая на 100 тысяч людей, а это на 4,3% хуже, чем в 2020 году.

Как сообщило «Суспільне» в марте 2023 года, по данным того же Центра, в Украине насчитывалось более 18500 больных туберкулезом. А вот мартовское, но уже 2024 года, сообщение от «Укринформ»: со слов замминистра охраны здоровья ( он же главный государственный санитарный врач) Игоря Кузина, «за последний год в Украине зарегистрировано около 20 тысяч случаев туберкулеза. Среди детей – 640 случаев, это число тоже растет».

А вот «картина маслом» в планетарном масштабе: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в 2023 году туберкулез был диагностирован примерно у 8,2 млн новых пациентов, – это самый высокий показатель с 1995 г., когда ВОЗ начала глобальный мониторинг заболеваемости туберкулезом. В результате заметного подъема заболеваемости по сравнению с 2022 годом в 2023-м туберкулез вновь стал ведущей инфекционной причиной смертности, вытеснив с этой позиции COVID-19.

В Одессе туберкулезная кривая пошла вниз

А как с этим делом сейчас в Одессе? Вспомним ситуацию из «Золотого теленка» авторства вышеупомянутых одесситов, когда Бендер и Корейко путешествовали по Средней Азии. Прибыв в город, начали интересоваться у гида насущными проблемами. «А как кривая проституции? – с надеждой спросил Александр Иванович. – Резко пошла на снижение, – ответил молодой человек».

Вот так же, похоже, резко пошла на снижение кривая заболеваемости туберкулезом в Одессе. По крайней мере 24 марта 2023 года, во Всемирный день борьбы с туберкулезом, на официальном сайте города Одесса сообщалось, что в 2022 году по сравнению с 2021-м зафиксировано снижение общей заболеваемости туберкулезом на 33,4%, а по туберкулезу легких – так вообще на 35,5%. Что ж, если так – молодцы, одесские медики, респект вам, так держать!

А вы будьте здоровы, читатели! Не кашляйте!

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса