Богатые тоже болеют: какие еще знания о туберкулезе вам надо обновить

Незаметный враг: немного теории и цифр (вам они не понравятся)

Туберкулез — инфекционное заболевание с аэрогенным (воздушно-капельным и воздушно-пылевым) путем передачи. Микобактерии туберкулеза передаются от человека к человеку через воздух при кашле, чихании, разговоре или пении. Риск проникновения микобактерии в легкие здорового человека зависит от концентрации инфекционных частиц в воздухе и продолжительности вдыхания зараженного воздуха. При попадании микобактерии в организм человека туберкулез (ТБ) чаще всего не развивается из-за реакции иммунной системы, но когда эта реакция слабая, развивается активное заболевание.

Общенациональный показатель заболеваемости туберкулезом в 2023 году вырос по сравнению с 2022 годом на 7,3%. По заболеваемости ТБ Украина сейчас занимает 4 место в Еврорегионе. Изменения варьируют от области к области и зависят от ряда факторов, наиболее весомым из которых является влияние войны. Одесская область относится к регионам с высоким уровнем устойчивого к противотуберкулезным препаратам (другими словами — мультирезистентного) туберкулеза. В нашем регионе в прошлом году рост заболеваемости составил 8,6%.

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Привился и можешь быть спокойным? Не совсем

Вакцинация против туберкулеза проводится здоровому младенцу в роддоме в течение первой недели жизни. От инфицирования не защищает, но предоставляет так называемый «нестерильный иммунитет». Прививка против туберкулеза вакциной БЦЖ тренирует иммунную систему распознавать микобактерию. И когда инфицирование случается, иммунитет быстро находит врага, локализует его. То есть профилактика туберкулеза прививкой БЦЖ предотвращает развитие распространенных форм болезни: у непривитых детей после инфицирования есть большая вероятность заболеть тяжелой туберкулезной инфекцией, с менингитами, большим риском инвалидизации и смерти.

В области процент привитых новорожденных составил в прошлом году 80. Есть определенные предрассудки, некоторые родители считают, что раньше вакцины были лучше. Но это миф: все зарегистрированные в Украине вакцины прошли проверки, они сертифицированы и безопасны для детей.

Группа риска: кому надо быть осторожнее

— Групп риска заболевания ТБ на сегодня существует аж двадцать три, и это не зависит от того, насколько состоятелен человек, — говорит заместитель генерального директора КНП «Одесский областной центр социально значимых болезней» Лиана Ковтунович, — Но есть группы с высокой степенью риска. К ним относятся:

люди, живущие с ВИЧ;

люди, которые имели контакт с бактериально подтвержденным случаем легочного ТБ и/или ТБ органов дыхания;

люди, которые имеют вредные привычки (употребляют наркотики, курят, злоупотребляют алкоголем);

люди с хроническими респираторными заболеваниями;

люди с сопутствующими заболеваниями, приводящими к угнетению иммунитета (сахарный диабет, злокачественные новообразования);

люди с дефицитом питания.

Как диагностируют туберкулез?

Сначала семейный врач проводит обследование и опрос. По их результатам направляет на обследование мокроты или другого биологического материала. Затем, при необходимости, направляет на дообследование к фтизиатру, который и устанавливает диагноз.

Необходимость проведения флюорографии определяет семейный врач. Необходимость дополнительного обследования — бронхоскопии, компьютерной томографии — определяет фтизиатр.

Одним из мифов является мнение, что лечить туберкулез надо обязательно в стационаре. На самом деле уже через две недели амбулаторного лечения таблетированными препаратами человек перестает быть угрозой для общества — он уже не выделяет во внешнюю среду возбудителей туберкулеза. Он может ходить на работу, в учебные заведения.

Обратите внимание! Этими симптомами туберкулеза нельзя пренебрегать!

кашель более 2 недель;

повышенная температура тела более 7 дней;

затрудненное дыхание;

боль в груди;

плохой аппетит,

беспричинная потеря веса;

постоянная слабость;

повышенная потливость, особенно ночью;

кровохарканье.

Надо помнить: первые признаки туберкулеза могут пройти незамеченными. Человек может отмечать недомогание, слабость, незначительное повышение температуры. В целом общее состояние нарушается не так уж сильно, из-за чего человек длительное время не обращается к врачу.

На этом этапе есть небольшой шанс, что организм возьмет болезнь под контроль и произойдет так называемое «спонтанное излечение туберкулеза». К сожалению, таких счастливчиков очень немного.

Кто оплачивает лечение туберкулеза?

— Я хочу подчеркнуть, что лечение туберкулеза является бесплатным по программе государственных медицинских гарантий, — говорит генеральный директор КНП «Одесский областной центр особо значимых болезней» Александр Толстопятов, — Надо только обратиться к семейному врачу. В районах области семейные врачи тоже формируют группы людей, которым требуется углубленное обследование. Мы имеем передвижное оборудование, наши специалисты приезжают в районы и имеют возможность обследовать тех, у кого есть риск заболевания. Поэтому людям не нужно решать проблему, как найти средства, чтобы доехать до Одессы. Мы доставляем медицинскую помощь к ним.

И еще очень важно, чтобы больные не прерывали лечение. Бывает, человек через некоторое время лечения начинает чувствовать себя лучше, и решает не принимать больше лекарства. Это очень страшная ошибка. Происходит рецидив болезни. Со второй попытки ее лечить гораздо труднее, и длиться этот процесс будет дольше.

Что касается социального аспекта, нам еще надо воспитывать в себе правильное отношение к больным. К сожалению, есть случаи увольнения с работы, потери семьи из-за болезни. Такое отношение к этим людям несправедливо. Потому что как любой больной человек, больше всего они нуждаются в поддержке и милосердии. И именно такое отношение ускоряет процесс выздоровления больных туберкулезом.