Ковид в Одессе: вернут ли карантин?

Война отодвинула тему коронавируса на задний план. Но сам-то коварный вирус никуда не делся. И сегодня пандемия снова накрыла мир. К сожалению, не обошла новая волна инфицирования и Одессу. За последний месяц заметно выросло количество заболевших ковидом в нашем городе. Могут ли нам вернуть карантин, узнавала «Одесская жизнь».

Еще один «Омикрон»

Коронавирус продолжает вести свою страшную статистику. По информации Всемирной организации здравоохранения, только за неделю в мире зарегистрировано 15000 смертей в результате осложнений, вызванных ковидом.

Преобладающим штаммом коронавируса продолжает оставаться «Омикрон». К тому же вирус видоизменился. И сегодня новую волну заболеваний вирусологи связывают с его разновидностью BA.5.

С распространением этого штамма, утверждают медики, от повторного заражения не застрахован никто. Даже если недавно вы переболели COVID-19 либо вакцинировались.

Ковид наступает

В Украине ВА.5 пока что выявили в Волынской и Черновицкой областях. В ходе эпидрасследования было установлено, что «завозят» новый штамм украинцы, возвращаясь из Европы домой.

В Одесской области ВА.5 еще не зафиксировали. Вместе с тем заболеваемость коронавирусом угрожающе растет.

– С начала июля текущего года на территории Одесского региона мы начали наблюдать четкую тенденцию возрастания заболеваемости COVID-19, – рассказал Сергей Дементьев, заместитель директора Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. – Если в июне мы регистрировали порядка 20 случаев за неделю, то в июле – около 200. А сейчас – 300-400. Среднесуточная заболеваемость в августе по сравнению с июлем выросла в три раза. За последнюю неделю было зарегистрировано 376 случаев инфицирования. Зафиксированы шесть летальных исходов. Тенденция роста, в первую очередь, сохраняется в Одессе, Измаильском районе, Татарбунарской громаде.

По информации Одесского горздрава, за неделю в нашем городе регистрируются 40-45 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 15 августа, в инфекционную больницу госпитализированы более 100 человек. Есть пациенты, которые лечатся амбулаторно. И если количество заболевших будет увеличиваться, карантинных ограничений не избежать.

Карантин не отменяли

– Собственно говоря, масочный режим никто не отменял, – отмечает и.о. директора департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян. – Хотя из-за войны некоторые коронавирусные ограничения были приостановлены. Но, если рост заболеваемости COVID-19 будет продолжаться, мы вернемся к масочному режиму. Кабмин введет все ограничения, которые были у нас в прошлом году.

– Что касается сегодняшней ситуации, согласно принятому Кабмином в декабре 2020 года постановлению №1236, сейчас в Одесском регионе должны действовать противоэпидемические ограничения, предусмотренные для «зеленой» карантинной зоны, – рассказал Сергей Дементьев. – В местах общего пользования, в городском транспорте люди обязаны носить маски, деятельность предприятий – быть организованной с обеспечением противоэпидемического режима. В частности – обслуживать население только в масках, придерживаться безопасной дистанции между клиентами, использовать антисептик. Соблюдаются эти требования или нет – это уже ответственность предприятий и надзор контролирующих органов за их выполнением.

«Таблетка» от ковида

– На сегодняшний день единственная «таблетка» от ковида – это вакцинация, – убежден Левон Никогосян. – И сейчас в нашем городе работают 16 кабинетов вакцинации – в каждом Центре первичной медико-санитарной помощи.

Чтобы пройти вакцинацию, следует обратиться к своему семейному врачу. Переселенцы, приехавшие в Одессу, могут заключить декларацию в любом районном центре гуманитарной помощи. По словам Никогосяна, в каждом из них дежурят медицинские работники.

Сегодня, заверяют в горздраве, в наличии есть в достаточном количестве вакцины CoronaVac и Pfizer. И, если вы уже сделали две вакцинации, можете сделать бустерную дозу той же вакциной.

Бустерная, дополнительная прививка необходима для поддержки иммунитета, приобретенного после первого курса вакцинации. А украинцам старше 60 лет, людям с инвалидностью и ослабленным иммунитетом Минздрав разрешил вакцинироваться второй бустерной дозой.

Чтобы не было проблем

Врачи готовятся к росту заболеваемости ближе к осени. И уже сегодня в Одессе кроме инфекционки базовыми медучреждениями для лечения от ковида являются больница №5, роддом №2, детская больница №3. По словам Никогосяна, при необходимости будут открыты стационары в больницах №1 и №10.

В инфекционной и больнице №5 установлены по две кислородные станции. По одной – в больницах №1, №10 и детской №3.

– Будем надеяться, что проблем с кислородом в этом году не будет. Но, чтобы эта проблема не беспокоила, надо идти вакцинироваться, – убежден Никогосян.

Так что введут ли карантин в Одессе, в немалой мере зависит от самих одесситов. Не хотите обременительных ограничений – вакцинируйтесь вовремя.

Где вакцинироваться от коронавируса в Одессе

Министерство здравоохранения просит граждан с серьезностью отнестись к вирусу и вакцинироваться. На время военного положения сделать это можно бесплатно в одесских Центрах первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП).

Из-за военных действий работа центров массовой вакцинации в разных точках города была временно приостановлена. А вот в кабинетах прививок в Центрах первичной медико-санитарной помощи вакцинироваться можно. Там одесситов и временно перемещенных граждан бесплатно прививают «Пфайзером» (Pfizer) и «Коронаваком» (Coronavac), даже без заключения декларации с семейным врачом.

Приморский район:

улица Маршала Говорова, 26;

улица Пастера, 56;

улица Торговая, 29/31.

Киевский район:

Фонтанская дорога, 30/32;

Фонтанская дорога, 110;

улица Ильфа и Петрова, 63/1;

улица Ушакова, 9;

улица Ефима Геллера, 43;

улица Левитана, 62;

улица Академика Филатова, 7а.

Малиновский район:

улица Болгарская, 38;

улица Житомирская

(Академика Гаркавого), 2;

улица Ивана и Юрия Лип, 1.

Суворовский район:

улица Академика Заболотного, 59/1;

улица Атамана Чепиги, 54;

улица Академика Воробьева, 5;

Балтская дорога, 40;

Хабжибейская дорога, 32;

улица Героев обороны Одессы, 52;

улица Давида Ойстраха, 7.

Для консультаций обращайтесь к своему семейному врачу или в колл-центр департамента здравоохранения:

15-50

бесплатно со стационарных телефонов;

0 (800) 50-15-50

бесплатно с мобильных телефонов.

Обратите внимание: бригады неотложной медицинской помощи выезжают на дом к больному коронавирусом только в случае сложных состояний.

Телефон неотложной медицинской помощи – 103.