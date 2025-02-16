Магнитные бури — это временные возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечной активностью. Во время таких явлений люди со слабым здоровьем могут испытывать головную боль, головокружение, перепады давления и общую слабость.

Как защитить себя во время магнитных бурь:

Избегайте переутомления и стресса

Соблюдайте режим сна

Пейте достаточно воды

Ограничьте физические нагрузки

При необходимости принимайте назначенные врачом лекарства

Проводите больше времени на свежем воздухе

В течение последних суток на Солнце зафиксировано семь вспышек разной интенсивности. Шесть из них относились к категории С, а одна достигла уровня М1,8. Вспышки М-класса считаются умеренными по мощности и могут вызвать незначительные радиопомехи на освещенной части планеты. Существует вероятность возникновения солнечного радиационного шторма.

Прогнозируется колебание геомагнитного поля от спокойного до умеренно возмущенного состояния. Солнечная активность ожидается низкой, хотя не исключено появление вспышек М-класса и, с меньшей вероятностью, Х-класса.

Прогностические показатели на 16 февраля: Вероятность слабого геомагнитного шторма составляет 15%, риск мощного геомагнитного шторма оценивается в 1%.

Согласно данным мониторинга, К-индекс удерживается на отметке 4, что свидетельствует об относительно стабильном состоянии магнитосферы нашей планеты.